Тайна сватба по време на "Игри на волята": Омъжена ли е Ралица Паскалева? (СНИМКA)

"Игри на волята" привлича вниманието на зрителите не само с новите участници, но и с водещите на шоуто. Един от последните си постове в Instagram акaунта на актрисата Ралица Паскалева стана повод за слухове, че вероятно тайно се е омъжила за дългодогишния си партньор - Теодор Салпаров. Наблюдателни фенове на водещата забелязаха, че сред кадрите, които споделя по време на работата ѝ за екстремния риалити формат, Паскалева е избрала като акцент да снима само ръката си, на която има венчална халка.

Тя и бащата на децата ѝ са сгодени от дълго време, но досега сватба нямаше.

Според информация от различни онлайн източници семейството най-накрая се е решило на тази голяма крачка, като Ралица и Теодор тайно са сключили брак край морето. Носят се слухове, че церемонията е била малка, а на нея са присъствали само най-близките на двойката.

Засега обаче нито Ралица, нито Салпаров са потвърдили това. Без значение дали sа женени или не, двамата заедно има прекрасен семеен живот, а в социалните мрежи често заявяват любовта и щастието си пред последователите си.

Децата в семейството

Ралица и Теодор имат двама синове. Припомняме, че през лятото на 2023 година Ралица водеше "Игри на волята" бременна, а през октоври същата година на бял свят се появи и второто ѝ дете. Това е третото дете за волейболиста, тъй като той има по-голям син от бившата си партньорка Бойка Делиева.

