При руски удар: Поне 12 чуждестранни доброволци са загинали в тренировъчен лагер в Украйна докато обядвали

Най-малко 12 чуждестранни доброволци са били убити при ракетен удар по тренировъчен лагер близо до град Кропивницки, в украинската Кировоградска област, в края на юли. Руска ракета е ударила столовата на лагера докато доброволците вътре са обядвали, което е довело до една от най-кървавите атаки срещу чуждестранни бойци във войната. Това съобщава The New York Times, цитирайки украински и чуждестранни лица, запознати с инцидента.

Отбелязва се, че атаката е станала по време когато вътре са се намирали новобранци от САЩ, Колумбия, Тайван, Дания и други страни. Експлозията е причинила пожар в склада за боеприпаси, което е довело до по-нататъшни детонации.

Американски доброволец от Флорида, който е поискал да остане анонимен, е описал атаката като "най-силната експлозия, която съм чувал" и е казал, че е видял "поне 15 загинали и над 100 ранени". По думите му сирената за въздушна тревога не се е включила, наблизо не е имало и аптечки за първа помощ.

Още: "Русия вече е пред нас": Американски генерал бие тревога за важен елемент от армията

Владимир Камински, говорител на украинския международен легион на военното разузнаване ГУР, е потвърдил, че разследването е в ход и точният брой на жертвите засега не се разкрива.

Също така се отбелязва, че главнокомандващият украинската армия генерал Олександър Сирски наскоро даде указания военните на полигоните незабавно да реагират на сирени за въздушна тревога и руски дронове. Той освен това добави, че доколкото е възможно военните се опитват да преместят обучението в подземни убежища.

Още: Колумбийските наемници в Украйна: Реалността на войната