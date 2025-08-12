Ред Бул разкри важна информация за бъдещия съотборник на Макс Верстапен

Моторспорт съветникът на Ред Бул д-р Хелмут Марко даде важен коментар относно бъдещето на второто пилотско място на тима за следващия сезон. Ясно е, че отборът от Милтън Кийнс смени двама шофьори този сезон. Лиам Лоусън започна като №2 зад Макс Верстапен, но той беше изпратен в Рейсинг Булс след Гран При на Китай. Юки Цунода го замени, но и неговата позиция изглежда несигурна.

Сериозна дилема в щаба на Ред Бул

Д-р Хелмут Марко заяви, че представянията на пилотите на Ред Бул ще бъдат анализирани след лятната почивка. Второто шофьорско място на отбора ще бъде празно през следващия сезон, защото договорът на Юки Цунода изтича след сегашната кампания. Японецът изпитва тежки затруднения откакто замени Лиам Лоусън след Китайското Гран При. В момента той се намира в най-дългата суша без точки от всички състезатели на Ред Бул в историята на Формула 1.

Има ли някаква искра в представянията на Цунода

25-годишният състезател е бил елиминиран четири пъти от първа квалификационна сесия в последните осем състезания. Също така той не е записал нито една точка в последните седем надпревари. Въпреки това японецът получи похвали след последното Гран При на Унгария, където в една от обиколките пилотът успя да се доближи на две десети до Макс Верстапен. Това предизвика позитивната реакция на Хелмут Марко и шефа Лоран Мекис.

Японският пилот няма да бъде единственият, който ще бъде оценяван от Ред Бул. Тимът също ще разгледа представянията на двамата състезатели на Рейсинг Булс Лиам Лоусън и Исак Хаджар.

„Нашите пилоти винаги са били анализирани след лятната почивка. В момента всичко е възможно. Това, което наблюдаваме е представянията, без значение дали са положителни или негативни.“, заяви моторспорт съветникът на Ред Бул д-р Хелмут Марко пред медията F1-Insider.

