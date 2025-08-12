Тестват дроновете "Байрактар" на Балканите (ВИДЕО)

Хърватия тества новите си безпилотните летателни системи Bayraktar TB2, както и тяхното цялостно оборудване. Тестът започна днес в казармата „Полковник Марко Живкович“ във Велика Горица, съобщи хърватската медия Индекс. Тестовете ще се провеждат през следващата седмица, денем и нощем, в цяла Хърватия в съответствие с действащите разпоредби за използване на въздушното пространство страната, която вече може да се похвали с цяла флотилия от известните турски дронове.

Подробности за тестването

Тестването се провежда от представители на компанията Baykar, производител на системата Bayraktar TB2, с военнослужещи от Хърватските въоръжени сили, завършили обучение в Република Турция.

Обучението на членовете на хърватските въоръжени сили се проведе в учебния център Baykar в Турция, където хърватски пилоти, системни оператори и техници придобиха необходимите знания и умения за работа с тези съвременни военни системи.

Хърватия вече има флотилия от дроновете

Хърватия в момента разполага с шест Bayraktar TB2. Така страната вече има флотилия от дроновете. Припомняме, че първата безпилотна летателна система, която пристигна в Хърватия в края на юли, вече беше представена на хърватската общественост на неотдавнашен тържествен военен парад.

Става въпрос за шест съвременни, въоръжени безпилотни летателни апарата, които освен бойни операции имат полезни и ефективни приложения в наблюдението на границите, пожарогасенето, разузнаването и други. Тези системи се използват в 37 държави по света, включително няколко членки на НАТО.