12 август 2025, 12:09 часа 214 прочитания 0 коментара
"Учителят" Димитър Бербатов е главен герой във впечатляващ клип на Манчестър Юнайтед (ВИДЕО)

Легендарният български нападател - Димитър Бербатов, заема водеща роля във видеото, с което Манчестър Юнайтед представи третия си екип за предстоящия сезон.

"Червените дяволи", които играят с Адидас, пуснаха днес видео, в което голмайстор номер 1 на България е в ролята на учител, който предава знания на сегашните футболисти.

Участие в клипа вземат капитанът Бруно Фернандеш и старши треньорът Рубен Аморим, а бившата деветка на 20-кратните шампиони дава наставления за това каква чест е да защитаваш цветовете на гранда от Манчестър.

Третият екип е черно, жълто и синьо - препратка към резервните униформи на Ман Юнайтед в периода 1993-1995.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Димитър Бербатов Манчестър Юнайтед
