Челси може да свали Ливърпул от трона в Англия, ако върне един от бившите си играчи на "Стамфорд Бридж"

Лондонският гранд Челси може да спечели Висшата лига този сезон, ако върне един от бившите си играчи на "Стамфорд Бридж". Това смята футболният анализатор Ейдриън Дърам. Става въпрос за Марк Гуехи, който напусна Лондон през 2021 година и в момента играе за Кристъл Палас. Наскоро "сините" загубиха един от основните си защитници с контузия, което отваря вратата за завръщане на английския национал.

Челси трябва подсили слабото си звено, за да мисли за титла

Преди седмици стана ясно, че Леви Колвил е получил тежка контузия и има вероятност да пропусне целия сезон, след като претърпя операция на предна кръстна връзка. По тази причина Челси ще се опита да привлече негов заместник в центъра на защитата. Мениджърът на лондончани Енцо Мареска определи зоната като приоритетна за последните седмици от трансферния прозорец. Говорейки след приятелската им победа над Байер Леверкузен в петък, италианецът обясни: "Това е приоритет за мен, защото Леви е фантастичен играч. Това, което постигнахме миналия сезон, е и благодарение на него. Обичам го, ще ми липсва. Опитваме се да намерим и различни решения."

Посъветваха Челси кого трябва да привлече

На Мареска вече е казано точно към кого трябва да се насочи, за да се бори за титлата във Висшата лига този сезон. Ейдриън Дърам вярва, че завръщането на Гуехи на "Стамфорд Бридж" би поставило Челси в позиция да сложи край на деветгодишното им чакане за трофея. Съводещият на "talkSPORT: каза пред "Drive": "Ако Челси се опита да върне Марк Гуехи от Кристъл Палас, мисля, че вероятно ще спечели титлата. Ако нещата се променят драстично, а Ливърпул се опита да подпише с Гуехи и Александър Исак, няма да има конкуренция. Но ако Челси се подсили в защита, може да се бори за титлата."

Гуехи е в последната година от договора си с Кристъл Палас, където спечели Купата на Футболната асоциация миналия сезон. Той също така записа 34 мача във Висшата лига за отбора на Оливър Гласнер през миналата кампания. Английският национал започна кариерата си в Челси, прекарвайки 14 години в клуба, като първоначално се присъедини към академията им като млад играч. Гуехи записа два мача за първия отбор, преди да премине в Селхърст Парк през 2021 г.

Председателят на Палас Стив Париш призна, че клубът може да бъде принуден неохотно да продаде Гуехи този месец, за да избегне загубата му безплатно през следващото лято. Челси вече е похарчил над 240 милиона паунда за осем нови играчи досега това лято. "Сините" започват новия сезон именно срещу Палас на "Стамфорд Бридж" в неделя.

