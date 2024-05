Киното, модата и социалната им ангажираност

Преди броени седмици изпълнителният директор на Prada Андреа Гуера обяви, че надписът "Произведено в Италия" вече ще бъде част от етоса на марката. Модната къща планира да разкрие десетки нови работни места в Умбрия спрямо досегашните 65, съобщиха световните осведомителни агенции.

Зад лъскавата си фасада модата, подобно на киното, осигурява работа и препитание на много хора. Днес и двете индустрии са изправени пред предизвикателството да гадаят какво би могло да се случи с креативната им част, със самото изкуство при употребата на изкуствен интелект. Освен това европейските модни къщи имат да решават още една задача – какво е отношението им към т.нар. бърза мода.

Модата на фестивала в Кан

Снимка: Getty Images

Още: Доналд Тръпм беснее срещу филма "Стажантът" с Мария Бакалова, режисьорът го кани на среща (ВИДЕО)

На премиерата на "Стажантът" на 20 май на кинофестивала в Кан две големи актриси – Мария Бакалова и Кейт Бланшет, отново показаха, че модата, подобно на голямото кино, може да повдига въпроси, дори това да не се въприема еднозначно от широката публика. Номинираната за "Оскар" Мария Бакалова се появи на червения килим в рокля от колекция висша мода на италианския бранд Dolce&Gabbana. "Ще помня този момент цял живот", каза Бакалова, цитирана от "Vanity Fair" по повод роклята, чиято предна част е рисунка на сцена в шивашко ателие, а бюстието изглежда недовършено, сякаш свалено от шивашкия манекен. С този модел, създаден през 2016 г., италианската модна къща отдава почит на усилията и таланта на всички заети в нейната индустрия – не само дизайнери, но и занаятчии. Филмовият фестивал в Кан, който буквално и преносно цени особения поглед в изкуството, се оказа и перфектното място подобен концептуален модел да бъде показан на червения килим.

Снимка: Getty Images

На същата премиера една друга рокля – този път на Жан Пол Готие и носена от награждаваната с "Оскар" Кейт Бланшет, предизвика още по-големи вълнения. Възможно ли е цветовете на роклята, в комбинация с червеното на килима, да представляват палестинското знаме? Актрисата запази мълчание, но тя е достатъчно известна с позициите си относно военните конфликти и правата на бежанците. Политическо изявление ли е роклята или е отпическа илюзия, гласяха заглавия "The Guardian" и "The New York Times". Все пак "Стажантът" е филм, обвързан с политиката. "Vogue" отдели внимание главно на огърлицата на Louis Vuitton, която Бланшет носеше около раменете си, вместо около шията.

Още: Кейт Бланшет призова да се правят повече филми за бежанци

Политиката в киното

Политическите изявления, намеци и демонстрации не са чужди на галавечерите в киното – през 1973 г. Марлон Брандо отказва да приеме награда "Оскар" и дори изпраща млада индианка, която да използва трибуната, за да говори за правата на коренното население в САЩ и липсата на роли за актьорите с подобен произход.

Сега, на червения килим в Кан, и двете актриси заложиха на дискретността в поведението и оставиха стилът да говори вместо тях.

Още: "Златна палма" в Кан спечели филм за еротична танцьорка (СНИМКИ)

Модата обича важните теми, но понякога те просто са твърде големи, за да навлизаме по-дълбоко, коментира Миуча Прада по повод темата за екологията, доминираща през Седмицата на мъжката мода в Милано през януари т.г., пише БТА.