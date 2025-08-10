Полицията в Охрид: Все още не е открит изчезналият българин в Охридското езеро

Все още не е открит изчезналият българин в Охридското езеро, стана ясно от изявление на Охридската полиция.

Местният орган първо обяви, че е намерено тялото на починал човек - това на 52-годишния българин. Днес по обяд говорителят на районното МВР Стефан Димовски заяви, че информацията не е точна и търсенето продължава.

52-годишния българин изчезна на 9 август, докато се е гмуркал на дълбочина 89 метра, край село Търпейца. Инцидентът стана около 14:15 ч. българско време. Екипи на полицията, Червения кръст и водолази са ангажирани да го намерят.

„Все още се води като изчезнал. През деня ще бъдат предприети определени дейности с цел намирането му“, каза Димовски.

