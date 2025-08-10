Боби Михайлов: Преди аз бях виновен за представянето на националния отбор, сега всички разбраха, че президентът на БФС няма нищо общо

Бившият президент на Българския футболен съюз Борислав Михайлов коментира предстоящия двубой между България и Испания. Националният ни отбор по футбол посреща европейския шампион на Националния стадион "Васил Левски" в София на 4 септември в мач от квалификациите за Световното първенство през 2026 година. Михайлов гостува в предаването "Арена Спорт" по БНТ, където бе запитан какво мисли за това, че публиката отива по-скоро да види звездния отбор на Испания пред това да подкрепи "лъвовете".

Боби Михайлов вярва в шансовете на България срещу Испания

"Това е дразнещо. Особено като човек, който е бил вътре толкова години като футболист и после като ръководител. Окей, идва най-добрият отбор в Европа и може би света, но там трябва да се отиде за българския национален отбор. Билетите не са от евтините, което е абсолютно нормално, за да може да има някаква полза за футболния съюз от този труден съперник. Но хората би трябвало да отидат и да подкрепят своя отбор, защото аз не съм много сигурен, че Испания ще ни бие. Ние имаме своите възможности. Да, отборът ни е крив, но зависи как ще тръгне мачът", коментира Михайлов пред камерата на БНТ. "Групата с Испания, Грузия и Турция е почти невъзможна. Надявам се да се представят добре, да добият самочувствие. Отборът трябва да расте и трябва да има подкрепата на публиката."

"Всички вече разбраха, че президентът на БФС няма нищо общо с класиранията на националния отбор и начина на игра. Най-накрая. Аз бях виновен, сега няма виновни. То се вижда, това са играчите, треньорът се справя добре с тези играчи и трябва да продължи по този начин каквото може да извлече", каза още Михайлов, който бе сред подкрепящите националния селекционер Илиан Илиев по време на скандалите преди месеци.

