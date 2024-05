Сър Антъни Хопкинс ще изиграе композитора Георг Фридрих Хендел

Филмът, представен от създателите си като "величествено тържество на гения, който нарушава всички правила, за да създаде химн, вдъхновяващ въображението на световната публика", ще излезе на екран в края на есента на 2025 г. Режисьор е Андрю Левитас, а сценарият е на Тим Слоувър. За снимките на филма Антъни Хопкинс отново работи с Embankment Films, след като за участието си в "Бащата" той спечели втората си награда "Оскар".

"Историята е за една необичайна двойка, срещнала се в най-тежък житейски момент и заедно създават великолепен, нечуван досега "звук за хората": новаторският шедьовър "Месия", разказва режисьорът Андрю Левитас, цитиран от "Deadline".

Two-time Academy Award winner Anthony Hopkins is attached to star as baroque composer George Frideric Handel in a new feature titled The King of Covent Garden



Embankment Films has launched global pre-sales on the pic



