Отменен гол на Чочев и Лудогорец приключи злополучно с Шампионска лига

14-кратният пореден шампион на България Лудогорец приключи участието си в квалификациите на най-силния европейски клубен турнир Шампионска лига. Разградчани отстъпиха на унгарския шампион Ференцварош с 0:3 като гост в реванш от третия предварителен кръг на надпреварата и отпадат, след като първата среща завърши при резултат 0:0. Така "орлите" ще играят плейоф срещу Шкендия за влизане в групите на Лига Европа, а ако го загубят, ще продължат в основната фаза на Лига на конференциите.

Ференцварош отстрани Лудогорец от Шампионска лига

Лудогорец започна срещата в Будапеща изключително изненадващо - с мощен натиск, който накара Ференцварош да се защитава. "Орлите" създадоха няколко опасни атаки към противниковата врата, като в шестата минута Ивайло Чочев успя да вкара гол с глава, но попадението бе отменено заради много тънка засада. Въпреки отменения гол, Лудогорец продължи да натиска и в следващите минути, играейки може би най-добрия си футбол от началото на сезона.

В средата на полувремето Ференцварош също показа, че може да бъде опасен, като единствено добрата реакция на Хендрик Бонман спаси гостите. В 38-ата минута домакините успяха да стигнат до откриващо попадение - Барнабаш Варга успя да се разпише с глава, а попадението стъписа Лудогорец. След почивката Ференцварош излезе с коренно различно лице, докато Лудогорец така и не успя да се отърси от инкасирания гол. Унгарците започнаха да доминират на терена, а малко по-късно това се отрази и на резултата.

След няколко пропуска Ференцварош успя да стигне до втори гол. Варга отново бе точен за домакините. В 86-ата минута Габор Салай успя да вкара трети гол за Ференцварош. Силен мач за домакините изигра бившият футболист на Пирин Благоевград Чебраил Макрецкис, който имаше поне три много добри ситуации за гол. Иначе неизползвана резерва за домакините остана бившият футболист на Ливърпул Наби Кейта.

В плейофите за влизане в Шампионска лига Ференцварош ще се изправи срещу Карабах. В плейофите за влизане в Лига Европа пък Лудогорец ще мери сили с Шкендия.