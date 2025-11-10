"Главболгарстрой" се включи във форума на Департамента по енергетика на САЩ в Атина, където европейски и американски лидери обсъдиха енергийната сигурност и ядрените технологии

„България има нужда от изграждането на нови производствени мощности в енергетиката, за да се гарантира ниска цена на електроенергията за домакинствата и бизнеса“, заяви председателят на Управителния съвет на „Главболгарстрой“ Калин Пешов.

Българският строителен холдинг взе участие в лидерската среща на Партньорството за трансатлантическо енергийно сътрудничество (P-TEC), организирана от Департамента по енергетика на САЩ и Атлантическия съвет, където представи позицията на бизнеса редом с General Electric, Westinghouse и ExxonMobil и други мултинационални компании.

Форумът бе открит от премиера на Гърция Кириакос Мицотакис и секретарите на САЩ по енергетика и вътрешни работи – Крис Райт и Дъг Бъргъм. На събитието присъстваха също високопоставени представители на американската администрация, министри на енергетиката от Централна и Източна Европа и ръководители на водещи международни енергийни и технологични компании.

Европейският енергиен сектор навлиза в период на активна трансформация, в който държавите от ЕС насочват усилията си към модернизиране и адаптиране на енергийната инфраструктура и осигуряване на надеждни, диверсифицирани източници на енергия. В този контекст партньорството със Съединените щати – чрез доставки на втечнен природен газ, инвестиции в инфраструктура и развитие на ядрени технологии – бе сред основните акценти на дискусиите и постигнатите договорености по време на срещите в Атина.

Проекти като Вертикалния газов коридор играят ключова роля за енергийната сигурност на Европа и за повишаване конкурентоспособността на стария континент, посредством достъп до сигурна, гарантирана и достъпна енергия - основният двигател за развитие на икономиките. Намаляването на регулациите и облекчаването на екологичните процедури са от съществено значение за изпълнението на критично важни проекти, гарантиращи достъп до енергия и запазване производствените мощности на стария континент. По-тясното сътрудничество между Европа и Съединените щати в тези направления ще е от полза за държавите и от двете страни на Атлантика.

(отляво надясно) Секретарят по енергетика на САЩ Крис Райт, министърът на енергетиката на Гърция Ставрос Папаставру и секретарят по вътрешни работи на САЩ Дъг Бъргъм участваха във форума.

Поставяйки директен акцент върху постоянно растящата нуждата от допълнителни енергийни ресурси и технологични иновации, министърът на вътрешните работи на САЩ Дъг Бъргам заяви: „Не говорим за енергиен преход, а за енергиен възход! Нуждаем се от повече. Не трябва да ограничаваме енергийните източници, а да добавяме нови мощности и капацитети към тях. Всички ние работим заедно за достъпна, сигурна и надеждна енергия.“ То също така добави: „Към днешна дата над осем милиона души по света все още нямат достъп до електричество и не могат да отопляват домовете си. Именно по тази причина проекти като Вертикалния газов коридор са важни, за да засилят регионалната свързаност и са от решаващо значение за осигуряването на стабилни доставки и енергийна сигурност в Югоизточна Европа“.

От своя страна, Секретарят по енергетика на САЩ Крис Райт подчерта, че „светът функционира благодарение на петрола, газа и другите енергийни източници и това ще продължи и занапред“. Достъпността е от решаващо значение и разширява възможностите. Райт заяви, че САЩ разполагат с природен газ и не биха искали нищо повече от това да си сътрудничат с Европа по отношение на инфраструктурата за доставка. Той свърза енергийната сигурност с по-широките тенденции в иновациите (например изкуствения интелект) и глобалната конкуренция, отбелязвайки че стабилната и достъпна енергия е основа за индустриална мощ и технологичен напредък.

В стратегически дебат за енергийните източници и развитието на изкуствения интелект се включи и Председателят на Управителния съвет на „Главболгарстрой“ – Калин Пешов. Той постави фокус върху необходимостта от изграждането на нови енергийни мощности и инфраструктура, които да отговорят на повишаващото се търсене на енергия, породено и от бързия ръст на изкуствения интелект. По думите му, компанията от години работи в тази посока, като включително развива и потенциала на малките модулни реактори. Изграждането на подобни нови ядрени мощности, в комбинация с изграждането на центрове за данни и фабрики за изкуствен интелект, ще даде конкурентно предимство на региона и ще развие индустрията и бизнес климата. Пешов допълни, че липсата на достатъчна инфраструктура остава едно от ключовите предизвикателства.

От ляво на дясно: Ландън Дерентц, Atlantic Council; Георгиос Стасис, Public Power Corporation; Мануосос Мануосакис, Independent Power Transmission Operator (IPTO); Калин Пешов, Главболгарстрой

„Това, което чухме днес от секретарите Бъргъм и Райт, а именно призив за повече енергийни ресурси, технологичен напредък и сътрудничество в името на достъпна, сигурна и надеждна енергия – е силен сигнал за посоката, в която трябва да се развива енергийният сектор“ – отбеляза Калин Пешов. Той също така допълни, че по-добрата свързаност и развитието на мрежите, е от съществено значение за реализирането на пълния потенциал на изкуствения интелект. Според него бързият темп на развитие и модернизация на инфраструктурата, дават възможност за стимулиране на технологиите и широкото им прилагане в различни индустрии.

Калин Пешов (Главболгарстрой) в панел, посветен на темата за енергетиката като мотор за развитие на изкуствения интелект.