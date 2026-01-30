Рискът за България, ако не продаде "Лукойл": Бивш енергиен министър каза кога ще стане ясна съдбата на рафинерията

Риск би било за нас, ако не се постигне споразумение за продажбата на активите на "Лукойл". Наличието на един дългосрочен капитал в инвеститор, какъвто е "Карлайл", е едно добро решение, заяви бившият енергиен министър и председател сега на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Румен Радев пред bTV за продажбата на "Лукойл". Още: Кремъл с първи коментар за сделката с "Лукойл"

Докога ще стане ясна съдбата на "Лукойл"?

Според него инвестиционната компания със сигурност е имала разговор за придобиването на активите на рафинерията в Бургас. Той смята, че разговори продължават и с други заинтересовани купувачи на "Лукойл" (всъщност руската компания го каза в официалното си прессъобщение за сделката). Споразумението за рафинерията трябва да бъде извършено през задълбочено проучване и постигане на съответните разрешения с Министерство на финансите за разпореждане с чуждестранни активи, добави Радев, който очаква до около 6 месеца да стане ясна съдбата на "Лукойл".

Румен Радев посочи още, че в технологично отношение рафинерията в Бургас е много добра и "Карлайл" ще подходи ангажирано, сериозно и професионално.

Бившият енергиен министър подчерта още веднъж, че най-късно до 6 месеца ще стане ясна съдбата на "Лукойл".

Румен Радев увери още, че хората трябва да бъдат спокойни с влизането на България в еврозоната. От думите му стана ясно още, че няма причин да бъде удължаван срокът, в който се плаща с български левове след и след 1 февруари.

Радев добави, че частният бизнес не е спирал да вдига заплатите в частния сектор.

