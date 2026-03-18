Bouygues Construction и Главболгарстрой в разговори за съвместно партньорство

Компаниите разгледаха възможности за сътрудничество при реализирането на големи инфраструктурни проекти в региона

Френската строителна компания Bouygues Construction проведе разговори за съвместно партньорство с българския строителен холдинг Главболгарстрой. Срещата се проведе в централата на компанията в гр. София.

Основаната през 1952 г. Bouygues Construction е сред водещите международни строителни компании със седалище във Франция. Компанията развива дейност в над 50 държави и разполага с екип от около 35 600 специалисти по света. Тя реализира комплексни строителни и инженерни проекти в широк спектър от сектори – от транспортна и градска инфраструктура до обществени, жилищни и офисни сгради, индустриални съоръжения и енергийни обекти.

Теми на разговорите между Емил Ангелов, главен изпълнителен директор на „Главболгарстрой Холдинг“, и представителите на френската компания, водени от Ерик Флурисън, управляващ директор на Bouygues Concessions, бяха възможностите за бъдещо сътрудничество при реализацията на мащабни инфраструктурни проекти в региона.

В рамките на визитата си представителите на френската компания посетиха част от реализираните и текущи строителни обекти на българския холдинг в столицата, като се запознаха с мащаба и широката гама от продукти и услуги на компанията, включващи жилищни, офисни и обществени сгради, както и значими проекти в сферата на транспортната и енергийна инфраструктура.

Като един от водещите строителни холдинги в Югоизточна Европа, Главболгарстрой изпълнява ключови проекти в областта на енергийната и транспортната инфраструктура, включително пристанища, международни газови връзки, железопътни трасета, както и стратегически обекти от обществено значение и проекти от военната индустрия.