Петрол извира на две места в Босна и Херцеговина (ВИДЕО)

Глобалните прекъсвания в доставките на петрол и ежедневното покачване на цените на бензиностанциите подхраниха спекулациите за това колко суров петрол разполага Босна и Херцеговина, а въображението беше допълнително разпалено от съобщението, че петрол извира на две места в частен имот близо до Тузла, предаде хърватската медия "Индекс". Става въпрос обаче за малки количества петрол, които се просмукват по естествен път от частен парцел в град Баре, близо до Тузла.

Петрол тече от поне три десетилетия

За случая съобщи местният жител Хайрудин Билалич пред сараевския вестник „Дневни аваз“. За пръв път той забелязал източника през 1996 г., докато е почиствал място, което тогава е било използвано за сметище. Тогава забелязал тъмно петно, което се е разпространило с времето и не е изчезнало.

„Оттогава до днес това никога не е спирало. Петролът постоянно излиза на повърхността, независимо от метеорологичните условия. Това е природен феномен, който се случва от години и който никой не изследва систематично“, каза Билалич.

Той добави, че на същото място има и друг източник, което според него показва, че това не е изолиран случай.

Петролът не се използва

Суровият петрол не се използва, а попада в околната почва и вода.

Според собственикът на земята трябва да се проучи реалният потенциал, което е особено актуално сега, след глобалните прекъсвания в доставките на петрол и постоянното покачване на цените. По-ранни анализи, проведени от властите в бившата държава, показват, че в Босна и Херцеговина съществуват геоложки условия за наличие на петрол, особено в районите на Динарските планини и Посавския басейн. Въпреки това, проучвателните сондажи до момента не са потвърдили съществуването на търговски жизнеспособни находища. Неофициално се говори за петролни запаси в Босна и Херцеговина, оценени на до един милиард барела. Това обаче не е доказано чрез сериозни проучвания или сондажи.