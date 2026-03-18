Спорт:

"Ще има съпротива": Кубинският президент с остър отговор към Тръмп

18 март 2026, 11:25 часа 367 прочитания 0 коментара
Всеки външен агресор ще се сблъска с непревземаема съпротива. Така президентът на Куба Мигел Диас-Канел отговори на коментарите на президента на САЩ Доналд Тръмп относно евентуално превземане на страната. Тръмп заяви пред репортери, че смята, че ще има "честта да превземе Куба". "Вярвам, че ще имам честта да превзема Куба. Това би било добре. Това е голяма чест", каза той по време на подписването на изпълнителна заповед в Белия дом.

Диас-Канел отговори, че САЩ ще се сблъскат с "несломима съпротива", ако се опитат да превземат страната. В публикация в социалната мрежа "X" кубинският лидер dobawi, че САЩ почти ежедневно отправят публични заплахи към Куба за насилствено сваляне на конституционния ред.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Това е единственият начин да се обясни жестоката икономическа война, водена като колективно наказание срещу целия народ", добави той.

От седмици Тръмп повтаря тезата, че Куба е на ръба на колапса. По време на неговото управление Вашингтон засили икономическия натиск върху Хавана с цел да прекъсне притока на чуждестранна валута и петрол към карибския остров.

Натискът се засили, след като през януари американските власти проведоха операция, при която венецуелският президент Николас Мадуро беше арестуван в столицата Каракас и отведен в САЩ.

С този ход Хавана загуби един от най-важните си съюзници, който дълго време подкрепяше острова, особено чрез доставки на петрол, на фона на десетилетното търговско ембарго на САЩ срещу Куба.

В момента Куба преживява една от най-тежките си икономически кризи след революцията, водена от Фидел Кастро през 1959 г.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова Отговорен редактор
Доналд Тръмп Куба
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес