"Ще има съпротива": Кубинският президент с остър отговор към Тръмп

Всеки външен агресор ще се сблъска с непревземаема съпротива. Така президентът на Куба Мигел Диас-Канел отговори на коментарите на президента на САЩ Доналд Тръмп относно евентуално превземане на страната. Тръмп заяви пред репортери, че смята, че ще има "честта да превземе Куба". "Вярвам, че ще имам честта да превзема Куба. Това би било добре. Това е голяма чест", каза той по време на подписването на изпълнителна заповед в Белия дом.

ОЩЕ: Тръмп и Рубио атакуват властта в Куба след енергийния срив

#EEUU amenaza públicamente a #Cuba, casi a diario, con derrocar por la fuerza el orden constitucional. Y usa un indignante pretexto: las duras limitaciones de la debilitada economía que ellos han agredido y pretendido aislar hace más de seis décadas.



Pretenden y anuncian planes… — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) March 18, 2026

Диас-Канел отговори, че САЩ ще се сблъскат с "несломима съпротива", ако се опитат да превземат страната. В публикация в социалната мрежа "X" кубинският лидер dobawi, че САЩ почти ежедневно отправят публични заплахи към Куба за насилствено сваляне на конституционния ред.

"Това е единственият начин да се обясни жестоката икономическа война, водена като колективно наказание срещу целия народ", добави той.

От седмици Тръмп повтаря тезата, че Куба е на ръба на колапса. По време на неговото управление Вашингтон засили икономическия натиск върху Хавана с цел да прекъсне притока на чуждестранна валута и петрол към карибския остров.

ОЩЕ: Цяла Куба остана без ток

Натискът се засили, след като през януари американските власти проведоха операция, при която венецуелският президент Николас Мадуро беше арестуван в столицата Каракас и отведен в САЩ.

С този ход Хавана загуби един от най-важните си съюзници, който дълго време подкрепяше острова, особено чрез доставки на петрол, на фона на десетилетното търговско ембарго на САЩ срещу Куба.

В момента Куба преживява една от най-тежките си икономически кризи след революцията, водена от Фидел Кастро през 1959 г.