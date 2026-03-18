BILLA е рециклирала над 6.7 хиляди тона материали през 2025

BILLA България е рециклирала над 6 700 тона материали през 2025 г., от които над 6 000 тона хартия — количество, чието повторно оползотворяване спестява изсичането на 110 000 дървета. Тези резултати са част от годишния отчет на BILLA за управлението на отпадъците и прилагането на устойчиви практики в цялата ѝ търговска и логистична мрежа. Рециклирането на хартия, заедно с другите ключови материали, е сред основните стъпки, чрез които компанията изпълнява своя дългосрочен ангажимент към кръговата икономика и по-отговорното използване на ресурсите.

Освен хартията, BILLA е рециклирала още 453 тона фолио и 31 тона пластмаса. Само количеството рециклирано фолио е приблизително равно на теглото на над 300 автомобила, което показва колко значителен ресурс може да бъде върнат обратно в икономиката, когато отпадъците се управляват системно.

В категорията на по-тежките материали компанията е предала за рециклиране 88 тона дърво и 37 тона метал – ресурси, чието производство изисква значителни количества енергия и природни суровини. Рециклирането им допринася значително за намаляване на въглеродния отпечатък и за по-ефективно използване на материалите.

Резултатите са част от дългосрочната стратегия на BILLA за намаляване на отпадъците и развитие на практики, подкрепящи кръговата икономика. Компанията прилага системно разделно събиране на отпадъците в своите обекти, логистични центрове и централен офис, като част от дългосрочната стратегия на цялата група REWE за постигане на пълна климатична неутралност до 2040 г.