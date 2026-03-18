Проблеми извън терена: Неймар в центъра на съдебен спор

Неймар се оказа замесен в сериозен правен казус извън футболните терени. Готвачка, работила в луксозното му имение в Рио де Жанейро, заведе дело срещу звездата и наемащата я фирма, обвинявайки ги в изтощителни и опасни за здравето условия на труд. Според бразилските медии, жената е била наета между юли миналата година и февруари тази година. Тя твърди, че реалните условия са били далеч от договорените и са довели до трайни физически увреждания.

Нечовешки условия на труд

По договор работното ѝ време трябвало да е от 07:00 до 17:00 ч., но според иска тя често оставала на работа до 23:00 ч., а понякога и до полунощ. Задълженията ѝ включвали приготвяне на закуска и вечеря за футболиста, но заради чести гости и приятели натоварването рязко се увеличавало – в най-натоварените дни тя трябвало да готви за над 150 души. Работата била физически изтощителна. Според жалбата, готвачката развила проблеми с гърба и бедрата от носене на тежки продукти и продължително стоене прав. Адвокатите ѝ посочват:

„Тя носела късове месо по 10 кг, проверявала хладилниците и товарела покупки от супермаркета, всичко това при продължително стоене прав през целия работен ден.“

Още: "Неймар е по-добър и на един крак": Легенда на Бразилия атакува Анчелоти

Финансова сага и изплащане на неустойки

Жената настоява Неймар да покрие медицинските ѝ разходи и да ѝ изплати необходимата компенсация. Основната ѝ заплата била около 654 евро на месец, а с извънредните часове доходът достигал 1200 евро. По договора обаче тя трябвало да работи само през делнични дни, но често била викана и през уикенда, без допълнително възнаграждение. Общата сума, която претендира да получи от бразилската футболна звезда, възлиза на около 43 000 евро

Още: "Ще говоря, защото не искам да запазвам мълчание": Неймар избухна след избора на Анчелоти