Нови развития около войната Русия-НАТО на фона на руски измислици за "сриващия се" фронт и мощна украинска атака (ОБЗОР - ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е „разочарован“ от НАТО и намекна, че САЩ биха могли да преосмислят отношенията си с Алианса, включително и възможността за изтегляне. Той заяви това в контекста на войните в Украйна и в Иран - републиканецът изрази недоволство от приноса на съюзниците, като каза, че Щатите са помогнали на НАТО с Украйна, но отбранителният съюз не помогнал на Вашингтон срещу Ислямската република.

We helped with Ukraine, and they don’t help with Iran. pic.twitter.com/Vmfx1OFStS — Clash Report (@clashreport) March 17, 2026

Тръмп продължи, като заяви, че Украйна не би устояла на руската инвазия без помощта на САЩ. „Вижте, Украйна щеше да бъде победена за един ден, ако не бяхме помогнали. Честно казано, Украйна щеше да бъде победена още на първия ден“, твърди Тръмп, добавяйки, че Киев е разчитал на „най-доброто оборудване в света“, доставяно от САЩ.

Ukraine would have been over in one day if we didn’t help.



Frankly, Ukraine would have been over in the first day. pic.twitter.com/BtKcETBzt8 — Clash Report (@clashreport) March 17, 2026

В изявление пред репортери той изрази и недоволство от размера на разходите на САЩ за НАТО, като заяви, че Вашингтон е похарчил „много трилиони долари“ през годините, без винаги да получава адекватна подкрепа в замяна. „Това е една от причините за нашите дефицити“, каза Тръмп по време на среща в Белия дом с ирландския министър-председател Мишел Мартин на деня на Свети Патрик.

Ситуацията с Иран ескалира в дипломатически конфликт между западните държави, отчете и украинският президент Володимир Зеленски, който заяви, че има „много лошо предчувствие“ относно отражението на този конфликт върху войната в Украйна. В интервю за BBC той каза, че фокусът на САЩ е „повече върху Близкия изток, отколкото върху Украйна, за съжаление“, и затова мирните преговори „непрекъснато се отлагат". Зеленски поясни, че американският президент е фокусиран върху Иран, но преговорните екипи разговарят помежду си. „Нашата група разговаря с американската страна всеки ден. Американците също говорят с руснаците всеки ден“, сподели той.

Украинският лидер отбеляза, че САЩ, поради войната в Иран, са изразили готовност да проведат преговори за Украйна на собствена територия, но руснаците са отказали. „Ето защо в момента се опитваме да се фокусираме върху Америка, като предлагаме дата и място. Украйна ще подкрепи всяка дата и място, но определено не и Русия", заяви Зеленски.

На този фон турският външен министър Хакан Фидан потвърди, че страната му е готова да е домакин на следващата серия преговори между Москва и Киев. Той е казал това в телефонен разговор с руския си колега Сергей Лавров, предава Reuters. Фидан подчерта рисковете, свързани с продължителна война - както за двете страни, така и за международния ред.

В публикацията се отбелязва, че руската страна е повдигнала въпроса за осигуряването на защита на газопроводите „Син поток“ и „Турски поток“, след като Москва изказа твърдения, че Украйна се опитвала да ги повреди. Миналата седмица Русия заяви, че Украйна е направила опит да атакува газокомпресорни станции, които са част от мрежата за доставка на газ към Европа чрез газопроводите: Русия обвини Украйна във втора атака по "Турски поток" за денонощие: Съмнения около заплахата, "предречена" от Путин.

Русия е възродила метод от Студената война: подслушва комуникациите на НАТО

Financial Times същевременно излезе с материал, в който се посочва, че Русия е засилила разполагането на сателитни антени в своите обекти в австрийската столица Виена - с цел провеждане на електронно разузнаване и прехващане на чувствителна информация от комуникациите на НАТО. Западни разузнавателни служби съобщават, че през последните две години на покривите на руските дипломатически мисии е било инсталирано допълнително оборудване, като антените са настроени да наблюдават конкретни международни срещи на високо равнище. Например в навечерието на Мюнхенската конференция по сигурността миналия месец една от най-големите сателитни антени е била преориентирана. В деня след края на конференцията тя се е върнала на предишното си място. Мюнхенската конференция по сигурността е най-важното ежегодно глобално събитие в Европа, на което се събират представители на службите за сигурност и отбрана, както и политици.

„Това е една от основните ни тревоги относно руската дейност тук. Знаем, че те са насочвали усилията си към правителствените и военните комуникации на НАТО с наличните си средства“, казва пред изданието неназован висш европейски дипломат, базиран в австрийската столица. „Виена наистина е придобила голямо значение за тях... тя е техният хъб в Европа.

Австрийската служба за вътрешна сигурност (DSN) наскоро предупреди, че „техническите възможности и гъвкавата настройка на станциите за радиоразведка на Руската федерация (във Виена) представляват значителен риск за сигурността в областта на контраразузнаването“. Оттам Москва не само подслушва сателитните и електронните комуникации в Европа, но и тези в Близкия изток и Африка, твърдят служители и експерти.

Друго развитие, що се касае до диктатора Владимир Путин, е, че той планира да пресели над 100 000 руснаци в окупираните украински територии. В тона на тактиката на съветската окупация и старите похвати на Сталин - руското правителство е изготвило т.нар. „планове за развитие“ за областите Донецк, Луганск, Запорожие и Херсон, пише руското издание "Ведомости". Русия е обявила разработването на 15 генерални плана и 10 проекта за териториално планиране, които според твърденията са насочени към увеличаване на населението. Освен това руските власти твърдят, че възнамеряват да развиват „туризма“ в завзетите територии, като планират да привлекат до 9,4 милиона туристи до 2044 г.: Рибата е в морето, но Путин ще заселва руснаци и развива туризъм в окупираните територии.

According to Ukrainian media, Putin is planning to relocate more than 100,000 Russians to occupied Ukrainian lands. Mirroring the tactics of the Soviet occupation and Stalin's old playbook, the Russian government has drafted so-called "development plans" for the Donetsk, Luhansk,… pic.twitter.com/WdlD7Lqqj8 — WarTranslated (@wartranslated) March 17, 2026

Дори в рамките на Европейския съюз обаче Путин разчита на отявлени съюзници, които да подпомагат страната му. Най-важният от тях е унгарският премиер Виктор Орбан, който - месец преди парламентарните избори, на които се очаква да загуби от проевропейската партия "Тиса" на Петер Мадяр - притиска Украйна заради петролопровода "Дружба". Той обвинява Киев в "петролна блокада" на руски нефт по тръбата, след като тя бе повредена именно заради руски удар в края на януари. Според Орбан и словашкия премиер Роберт Фицо обаче украинските власти нарочно бавели ремонта.

Унгарският лидер публикува видеообръщение, в което сподели, че е разговарял с Фицо и с председателя на Европейския съвет Антонио Коща. "Позицията на Унгария остава непроменена - ако президентът Зеленски иска да си получи парите от Брюксел, тогава трябва да отвори отново петролопровода "Дружба", заяви Орбан в директно послание, че ще продължава да блокира отпускането на заема на ЕС за Киев на стойност 90 милиарда евро: Зеленски постави ЕС натясно: Щом ще платите, възстановяваме "Дружба" за месец и половина.

Орбан заяви, че Украйна не приела унгарските експерти на място и отказвала да води диалог, което му подсказвало, че така Киев се "намесва" в предизборната кампания в съседната страна, подпомагайки проевропейската опозиция - защото Украйна отказвала да пусне количества "евтин руски нефт" за Унгария. "Ето защо ситуацията е много проста - ако няма петрол, няма пари", заплаши той Украйна.

No oil deliveries? No money. It's that simple. pic.twitter.com/KXvrpWvsKP — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 17, 2026

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Сериозен ръст в числото на бойните сблъсъци на фронта отчита на дневна база Генералният щаб на украинската армия. На 17 март е имало цели 286 бойни сблъсъка, което е със 115 повече за денонощие и е с 52 по-малко от абсолютния рекорд във войната до момента, отчетен на 31 януари тази година. Руснаците през последните 24 часа са хвърлили 257 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 57 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3722 изстреляни снаряда, като тук разликата е със 7 нагоре. Руската армия е използвала 7466 FPV дрона, което с 2150 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

В Покровското направление са отбити цели 72 щурмови действия на руската армия, твърдят от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). В спомагателното от юг Олександриевско направление е имало още три нападения. В Константиновското направление руснаците са извършили 46 атаки, включително при самата Константиновка. В направлението към Гуляйполе в Запорожка област са станали 31 сблъсъка, а в Купянското направление - 18.

Локалната стратегическа контраофанзива на украинските сили на север от Гуляйполе се допълва с нови геолокализирани кадри, които потвърждават украинско присъствие в южната част на Новомиколаевка, а също и още на юг – непосредствено на север от Новоивановка. Последната позиция все още не е укрепена. Може да се предположи, че Калиновско е под украински контрол, както и до известна степен района на юг и югозапад от него. Едновременно с това украинските сили се сражават за Новогригоровка. Руснаците се опитват да си възвърнат загубените позиции, като изпращат подкрепления, предават украински източници във връзка с района, намиращ се североизточно от Гуляйполе.

Картата, базирана на публикувани кадри от двете страни, вероятно все пак изостава с 1-2 седмици от реалната ситуация:

Geolocated footage confirms Ukrainian presence in the southern part of Novomykolaivka, and even further south just north of Novoivanivka. The latter position has not been consolidated. It can be… pic.twitter.com/wlZRpRrPwF — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 17, 2026

Публикувани на 17 март геолокализирани кадри (ВИДЕО 18+) обаче показват как украинските сили нанасят удари по руска пехота и мотоциклист в южната част на Зализнично (западно от Гуляйполе). Това сочи, че руските сили наскоро са напреднали в района.

ВСУ напредват в западната част на Запорожието - според геолокализирани кадри от 17 март те са се придвижили в централната част на Новоданиловка, южно от Орехов.

Според руския военнопропаганден Telegram канал "Два майора" руснаците напреднали в Славянското направление - в района на Резниковка, "като в хода на боевете превзеха няколко горски масива". Боевете продължават в района на Кривая Лука. Министерството на отбраната в Москва пък обяви "освобождаването" на село Каленики в района.

В района на Лиман продължават "ожесточени сражения за плацдарма на ВСУ", пише украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е бил част от генщаба. "Очевидно е, че ВСУ са контраатакували в посока Озерно – Ямпол. Все още е рано да се говори за резултатите, но вероятно това ще отложи значително, поне във времето, щурмовите действия на предните части и подразделения" на руските сили в посока югоизточната част на Лиман, смята анализаторът.

Междувременно началникът на руския генщаб ген. Валерий Герасимов продължава да преувеличава тактическите подробности и да изкривява руските успехи на бойното поле, за да създаде фалшивото впечатление, че фронтовите линии в цяла Украйна са на прага на срив. На 16 март той посети командването на Южната група сили на Русия и заяви, че те са превзели 12 населени места в Украйна през първите две седмици на март. Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) посочва, че е наблюдавал доказателства, които позволяват да се прецени, че руснаците са превзели две населени места през първите две седмици на март. Герасимов е преувеличил твърденията за руски напредък в малки села по цялата фронтова линия, в опит да представи този напредък като значителен и да убеди Запада и Украйна да се поддадат на руските териториални претенции, гласи оценката на института.

Валерий Герасимов твърди: че руската Западна оперативна група е превзела Дробишево, Ярово, Сосново (всички северозападно от Лиман); че руската Южна оперативна група е превзела Ризниковка и Каленики (и двете източно от Славянск) и Голубовка (североизточно от Константиновка); и че руската Днепровска оперативна група е превзела Веселянка (северозападно от Орехов). От ISW са установили данни, според които: руските сили са действали на 24% от територията на Дробишево, на 50% от Ярово и на 0% от Сосново; руските сили са действали на 57% от територията на Ризниковка и на 0% от Голубовка, Каленики или Веселянка.

Герасимов също така твърди, че руските сили са изместили фронтовата линия с повече от 12 километра на запад от Северск и че руската Западна оперативна група контролира повече от 85% от Новоосиново (югоизточно от Купянск). От ISW обаче са наблюдавали доказателства, които позволяват да се прецени, че руските сили са напреднали с 4,55 километра и са проникнали на 7,7 километра западно от Северск. Няма обаче никакви достоверни данни, които да позволяват да се прецени, че руснаците окупират която и да е част от Новоосиново. Герасимов изнесе подобни речи, преувеличавайки предполагаемите успехи на бойното поле в средата на януари и февруари тази година. Той може и да провежда такива брифинги ежемесечно в бъдеще като част от кампания за когнитивна война, смятат от тръста.

Война на ракети и дронове: Украйна атакува мощно Краснодарския край

През изминалата нощ Русия е нанесла атака по Украйна със 147 дрона. Военновъздушните сили на нападнатата страна твърдят, че 128 от тях са били свалени или обезвредени. Удари от 15 дрона са регистрирани на 12 места, а отломки са паднали на още три.

Руската противовъздушна отбрана през нощта пък е трябвало да се справя с 85 украински безпилотни машини - Министерството на отбраната в Москва твърди, че 42 от тях са свалени над Краснодарския край. Над Черно море са свалени още 13. Очевидно този регион е основната цел на украинците днес, защото от 7 от 9 ч. московско време сутринта там са свалени още 10 дрона - 8 над Краснодарския край и 2 над Черно море, гласи сводката на руското военно ведомство.

След полунощ започнаха да се появяват съобщения от местните власти в Краснодарския край, потвърждаващи атаките. Според кмета на Краснодар един цивилен е загинал след удар на дрон в апартамента му в многоетажна жилищна сграда. Избухнал е и пожар, който е бил потушен. Градоначалникът обяви още, че са били подпалени медицински център и електропроводи. Чути са множество експлозии. Анализ на руския опозиционен канал ASTRA, направен на база отворени източници, потвърждава, че на покрива на медицински център Life Line е избухнал пожар.

Освен това, според местния Оперативен щаб, в резултат на атаката срещу Краснодар отломки от дрон са паднали на още две места - в Централния и Прикубанския район. В Централния район отломките са повредили стена и прозорци на частна къща, както и седем автомобила на паркинга на хотел. В Прикубанския район отломките са нанесли щети на покрива на жилищен блок, разрушили са балкон, повредили са един апартамент и са нарязали на парчета около десет автомобила.

„Препоръчваме да не изпращате децата на училище“, заяви кметът на Краснодар след нощното нападение срещу града. „Рискът от атаки с дронове остава в Краснодарския край и в Краснодар. Всички социални институции в града работят по график и са готови да приемат деца. Персоналът и ръководителите са инструктирани за процедурите, които трябва да следват в случай на възможна атака с дронове. Въпреки това, предвид настоящата нестабилна ситуация, препоръчваме да не изпращате децата на училище. Ръководителите на институциите ще проявят разбиране“, написа той.

Според анализ на ASTRA една от високите сгради, повредени при атаката срещу Краснодар, се намира на километър от военното летище „Краснодар-Централный“. Друга висока сграда, на която са нанесени щети, се намира на 3 километра от летището. „Краснодар-Централный“ е съвместно летище, тъй като освен самолети на руското Министерство на отбраната, там се намират и самолети на руското Министерство на вътрешните работи и летателния клуб DOSAAF.

Според местните власти две деца са били ранени при атака на украинските въоръжени сили срещу Адигея. Според регионалния губернатор Мурат Кумпилов две момичета са били ранени от шрапнели в резултат на атака с украински дрон срещу района Тахиамукай. Останки от дрона са поразили и осем частни къщи в Енем, като са повредили покриви и прозорци, както и три автомобила.

Осем души пък са били ранени при въздушен удар на Русия в украинския град Краматорск, твърдят местните власти. Градът е бил атакуван с две въздушни бомби FAB-250, съобщи във Facebook Александър Гончаренко, ръководител на военната администрация на Краматорск. Той добави, че осем жители са били ранени, включително две деца. Гончаренко твърди, че ударите са поразили частни домове и жилищен квартал, като са повредили десетки частни домове и две високи сгради.

Трима души са били ранени при руска атака срещу железопътна инфраструктура в община Менск, Черниговска област. Сред ранените са 38-годишен машинист, който е бил откаран в болница, помощник-машинист и работник от линейката, твърди Павел Мирошниченко, ръководител на военната администрация на район Корюковски. „Около 9 часа сутринта е нанесен още един удар, който е поразил една от административните сгради и отново транспортната инфраструктура в Мена. Подробностите все още се разследват“, каза Мирошниченко. Министерството на развитието на общините и териториите на Украйна съобщи по-рано, че дрон е ударил дизелов локомотив.

В нощта на 17 март пък подразделения от Силите за специални операции на Украйна са нанесли удари по руски военни обекти в окупирания Крим и в Запорожка област.

On the night of March 17, Middle-strike units of the Special Operations Forces struck Russian military facilities in occupied Crimea and the Zaporizhzhia region.https://t.co/U0R7X1f6f0 pic.twitter.com/wZfoRY9h4n — WarTranslated (@wartranslated) March 17, 2026

Два резервоара за гориво изгоряха в резултат на атака на украинските въоръжени сили в близост до летище в окупирания Мелитопол. През нощта на 17 март жители, местни медии и канали за наблюдение съобщиха, че градът в Запорожка област е подложен на атака, в резултат на която са възникнали пожари. Сателитите засякоха два пожара, единият от които в близост до местното военно летище. Според източници на ASTRA са били ударени резервоари за гориво, като поне два от тях са били напълно унищожени. Окупационните „власти“, инсталирани от Кремъл, не са коментирали атаката в близост до летището.