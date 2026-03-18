Европейски президент се "пазари" с Тръмп за Украйна

Европа може да предложи на президента на САЩ Доналд Тръмп помощ в защитата на Ормузкия проток от Иран, ако той се съгласи да предостави на Украйна цялата необходима подкрепа. Това заяви финландският президент Александър Стуб, съобщи Politico. „Мисля, че това е много добра идея“, отговори финландският лидер, добавяйки, че ще я обмисли допълнително и ще обсъди варианти с екипа си.

По думите на президента той се опасява, че мирните преговори за Украйна бързо наближават решителен момент, който би могъл да принуди Киев да приеме неизгодна сделка и да отстъпи териториите си на руския диктатор Владимир Путин. Също така съществува опасност преговорите да се провалят.

Стуб отбеляза, че е реалист относно влиянието си върху Тръмп, след като са се сближили по време на седемчасова среща миналата година, включваща голф и обяд.

„Нямам илюзии за това кой може да убеди президента Тръмп в каквото и да било. Ако мога да изложа дори една от десет идеи за Украйна, смятам това за добър резултат“, каза финландският лидер. Той изрази надежда, че преговорите между Русия и Украйна „няма да се провалят като преговорите между Иран и САЩ“.

Загуба на интерес

Припомняме, че по-рано Financial Timesсъобщи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп „губи интерес“ към разрешаването на войната на Русия срещу Украйна. Според изданието американците са преустановили активното си участие в преговорите между Украйна и Русия, тъй като сега те са фокусирани върху операцията срещу Иран. Неназован дипломат от ЕС, в коментар за FT, нарече тази ситуация „бедствие“ за Украйна и Европейския съюз.

