Напук на Тръмп: Украински производител на дронове предизвика фурор при дебюта си на борсата

Украинският стартъп в областта на отбранителните технологии Swarmer завърши първичното си публично предлагане (IPO) на Nasdaq Capital Market. Компанията, разработваща софтуер за дронове, базиран на изкуствен интелект (ИИ), направи фурор още в първия си ден на американската фондова борса, като акциите скочиха с над 500 на сто. Късно снощи на Нюйоркската борса акциите на Swarmer затвориха на цена от 31 долара, което е с 520 на сто ​​повече от цената на първоначалната оферта от 5 долара.

Пазарна капитализация от 380 милиона долара за ден

В един момент в рамките на деня тя скочи с до 700 на сто над цената на предлагане, задействайки механизма за прекъсване на борсата многократно. Пазарната капитализация на Swarmer нарасна от 60 милиона долара при листването до 380 милиона долара само за един ден.

Базирана в Остин, Тексас, Swarmer не е производител на корпуси на дронове, а специализирана в софтуер корпорация, която действа като „мозъка“ на дроновете. Основната ѝ технология, Swarmer Brain, позволява на един оператор да контролира до 690 дрона едновременно.

Според документи, подадени от Swarmer до регулаторните органи, технологията е внедрена на украинското бойно поле от април 2024 г. и е изпълнила над 100 000 мисии на живо. Председателят на Swarmer Ерик Принс заяви: "Украйна се нуждае от стотици хиляди дронове, но има сериозен недостиг на оператори“ и подчерта: "Когато хората задават само целта, изкуственият интелект автономно ги контролира, за да нанесе удар, и тази технология е в основата на съвременната война.“

