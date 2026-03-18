Руският диктатор Владимир Путин трябва да подаде оставка и да бъде съден като военнопрестъпник и крадец. С тези силни думи избухна не кой да е, а един от многото Z-пропагандисти - Иля Ремесло. В своя публикация в канала си в Телеграм, гарнирана с видео, Ремесло изброява пет причини, поради които вече защитава тази позиция и повече не подкрепя Путин.

Накратко - Ремесло е недоволен как Путин води войната в Украйна, която уж трябваше да е тридневна "специална военна операция", а вече влезе в 5-тата си година от началото на пълномащабните военни действия и няма никакви големи изгледи Путинова Русия да излезе победител спрямо целта на диктатора си - да подчини изцяло Украйна и да я направи своя марионетка.

И още - руската икономика буксува, налага се цензура върху Интернет - особено болезнен в Русия е въпросът с блокирането на Телеграм и принудата руснаците да преминават към руския мобилен месинджър MAX, в който втори братовчед на Путин има голям дял. Други причини - Путин е президент доживот и не уважава руските избиратели.

Ремесло допълнително публикува шеста причина – склонността на Путин към лукс – и публикува видеоклип, потвърждаващ, че той е написал публикациите.

Иля Ремесло поддържа блог, където редовно критикува опозицията, публикува доноси и подкрепя руското правителство. Преди това Ремесло също многократно е писал доноси срещу Z-активистите Владимир Грубник ("Призракът на Новорусия") и кримчанката Татяна Монтян и се оплаква, че "не съм виждал такава съпротива срещу наказателното преследване от времето на Навални".

