Русия срина с ракетна атака предприятие на световноизвестна американска компания в Харков (ВИДЕО и СНИМКИ)

Поредната руска ракетна атака и пак в Харков, втория по големина украински град, порази гражданско предприятие, а пожарът от удара е обхванал цели 5000 квадратни метра. Заради мащаба да гасят са били привелчени 80 пожарникари и 20 единици специализирана техника. Това съобщава украинската спешна служба.

Още: Русия вкара и стратегическата авиация срещу Украйна: ПВО свали голям процент ракети и дронове, но не спря разрушенията (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски обаче внесе яснота - ударът е бил срещу склад на американска компания. Бързо се разбра и коя - Philip Morris, като компанията потвърди пред украинското издание "Икономическа правда" информацията.

Philip Morris отбеляза, че производствената мощност в Харков е затворена от 24 февруари 2022 г., началото на пълномащабната руска инвазия. През 2024 г. Philip Morris откри ново предприятие в Лвовска област, премествайки там на работа 250 служители от завода в Харков.

Сапьори и пожарникари от местната пожарна служба в село Роган също са се включили в отстраняване на последствията от атаката.

Още: Като във филм на ужасите: Украинският парламент е без ток, парно и вода