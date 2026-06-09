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И астронавтите носят “Прада“ (ВИДЕО)

09 юни 2026, 15:49 часа 575 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
И астронавтите носят “Прада“ (ВИДЕО)

Италианската модна къща “Прада“ представи вътрешния слой на скафандрите, които астронавтите на НАСА ще носят до Луната, като така отбелязаха навлизането на луксозния бранд в космическата индустрия, съобщи Ройтерс, цитирана от БНТ. Прилепналият костюм е създаден в сътрудничество с “Аксиом спейс“ и включва вентилационни тръбички, вплетени директно в тъканта. “Ние наистина разполагаме с широк спектър от възможности и ноу-хау“, заяви Лоренцо Бертели, главен маркетинг директор на “Прада“, по време на събитие в магазина на марката в Манхатън, седнал до манекен, облечен в новия костюм. Новият продукт е израз на гръмкото навлизане на “Прада“ в космическата мода през 2024 г. с представянето на скафандър, който се очаква да бъде използван за дългоочакваното кацане на Луната на мисията “Артемида“ 4 на НАСА през 2028 г.

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Не само вдъхновение, но и партньорство

Луксозните марки отдавна черпят вдъхновение от космическите пътувания. Но “Прада“ отиде “отвъд вдъхновението към реално партньорство“ с развитието на индустриите за космически изследвания и туризъм, заяви Томай Сердари, професор по маркетинг в бизнес института “Стърн“ към Нюйоркския университет.

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Той посочи два фактора, които мотивират интереса на марката към космическата индустрия: получаване на достъп до заможни потребители, които обмислят космически пътувания, и свързване на марката с авангардното мислене. Компании от “Блу ориджин“ на Джеф Безос до “Спейс екс“ на Илон Мъск се насочиха към космическия туризъм за богати.

“За луксозния бранш е от ключово значение да бъдеш първи и да налагаш правилата“, посочва Сердари. Според нея марки от ранга на “Луи Вюитон“, “Ермес“ и “Шанел“ имат интерес към космическите пътувания, но по-скоро ще изберат различен подход за своето позициониране в модната индустрия в Космоса.

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НАСА Прада астронавти програма Артемис
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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