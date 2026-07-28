Мощен сблъсък: Дискът на Млечния път се е обърнал в древността

Нашата галактика изглежда е модел за стабилност. Звездите се движат по своите траектории в продължение на милиарди години. Това обаче невинаги е било така. Според ново проучване, Млечният път е претърпял мощен сблъсък в древността, който е обърнал диска му.

Млечният път в древността

Млечният път може да е претърпял значителна, рязка промяна в пространствената си ориентация в миналото. Резултатите от изследването бяха представени на Националната астрономическа конференция на Кралското астрономическо дружество (Великобритания).

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Спиралните галактики като Млечния път имат повечето си звезди концентрирани в плосък диск. Дискът е обграден от много по-голям, но много по-дифузен ореол от звезди, за които астрономите смятат, че първоначално са се образували в по-малки клъстери и са се озовали там в резултат на сливания на галактики.

Наблюдения с телескопа Gaia на Европейската космическа агенция разкриха, че звездният ореол на Млечния път се върти много бавно и астрономите все още не разбират защо.

За да отговорят на този въпрос, учените анализираха еволюцията на 25 галактики, подобни на нашата, използвайки космологични симулации на Auriga, проследявайки развитието им в продължение на милиарди години.

Оказва се, че галактиките с най-бавно въртящи се звездни ореоли споделят две важни характеристики: те са преживели голямо челно сливане с друга галактика; по време на еволюцията си те са претърпели обръщане на диска (до 90 градуса).

"Вече знаем, че Млечният път е бил обърнат в миналото от масивен челен сблъсък с галактика, известна като Gaia-Sausage-Enceladus. Следователно, вярваме, че дискът на Млечния път вероятно се е обърнал в миналото", казва Кирил Батраков, водещ изследовател на проекта Auriga.

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Gaia е масивна галактика джудже, която се е сблъскала с ранния Млечен път и е била погълната от него преди приблизително 10-11 милиарда години. Това е най-голямото събитие в ранната история на нашата галактика. В резултат на това траекториите на милиарди звезди (вероятно включително нашето Слънце) са били променени - те са станали силно удължени, образувайки фигура с форма на наденица.

Движението на звездния ореол на Млечния път изглежда е тясно свързано с въртенето на ореола на тъмната материя, добавяйки нови детайли към картината на структурата на Вселената и нейния мистериозен невидим компонент.

Междувременно една от най-известните мистерии на Млечния път получи неочаквано обяснение. След десетилетия наблюдения, учените доказаха, че загадъчна структура в галатиката, която ги озадачава от десетилетия, има различно местоположение и произход от смятаното досега.

След близо 40 години изследвания, астрономите установиха истинската природа на мистериозна структура, за която досега се смяташе, че е свързана с центъра на Млечния път. Нови наблюдения разкриха, че обектът се намира много по-близо до Земята, отколкото се смяташе досега, и произходът му не е свързан с активността на свръхмасивна черна дупка. Това съобщава Science Alert.

Обектът, известен като Галактически централен лоб (GCL), остава една от най-големите астрономически загадки в продължение на десетилетия. Формата е подобна на огромен „лоб“, издигащ се над галактическия център. През годините учените са предлагали различни теории за произхода му, вариращи от последствията от експлозии на свръхнови до следи от мощно изригване от ядрото на Млечния път преди милиони години.

Ново проучване обаче опроверга тези предположения. Екип, ръководен от астрофизикът Катрин Крекел от университета в Хайделберг, установи, че мистериозната структура не се намира в центъра на Млечния път. Всъщност тя се намира на приблизително 6520 светлинни години от Земята, докато разстоянието до галактическия център е приблизително 26 000 светлинни години. Това прави действителния размер на обекта значително по-малък от смятаното досега.

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