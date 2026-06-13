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Движение в една лента по пътя Симитли - Разлог заради катастрофа

13 юни 2026, 12:35 часа 430 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Движение в една лента по пътя Симитли - Разлог заради катастрофа

Движението при 17-и км на път II-19 Симитли - Разлог се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа, съобщиха от Агенция “Пътна инфраструктура“ (АПИ). От пътната агенция призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

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От Областната дирекция на МВР съобщиха във връзка с пътния инцидент, че по първоначална информация на път II-19 след село Градево в посока Разлог, лек автомобил, движещ се в посока Банско, се е ударил в бетонна стена, след това странично в джип, движещ се в посока София и се е преобърнал по таван. Няма данни за сериозно пострадали.

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Пътна полиция катастрофа затруднено движение двупосочно движение
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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