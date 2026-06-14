Яли трева и пили вода от блата: 33-ма мигранти спасени край Бургас

33-ма нелегални мигранти бяха задържани късно в събота вечерта на входа на Бургас. Чужденците са открити в тежко физическо състояние, след като дни наред са оцелявали в гората, хранейки се с плодове, трева и вода от блата, съобщава NOVA.

Групата е превозвана с жълт микробус със софийска регистрация. Превозното средство е спряно за проверка малко преди 22:00 часа на контролно-пропускателния пункт край квартал „Крайморие“.

Пунктът беше изграден през 2022 г. след трагичния инцидент, при който загинаха двама бургаски полицаи при опит да спрат автобус с мигранти.

Задържаните, които са се самоопределили като афганистанци, разказали пред разследващите, че са прекарали между осем и десет дни в гората, докато чакали трафикант да ги вземе. През последните три дни не са имали никаква храна.

Поради тежкото им изтощение четирима младежи са били транспортирани и настанени в шоковата зала на УМБАЛ-Бургас.

„Състоянието им е стабилно и няма повод за притеснение. От три дни не са се хранили. Поставяме им системи заради обезводняването и вече са получили храна“, обясни дежурният лекар д-р Мурат Чобан.

По думите му най-младият пациент е на 16 години, а останалите са на възраст между 22 и 25 години. Заради езиковата бариера се е наложило в болницата да бъде повикан преводач.

Останалите мигранти са били транспортирани още същата вечер до центъра за временно настаняване на бежанци край Бургас.

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