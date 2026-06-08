ЕС ще използва кораби, с които спира мигранти от Африка, за да спира и руски петрол

Корабите на ЕС от мисията IRINI ще инспектират кораби от руския сенчест флот в Средиземно море, това ще е част от задачите им. Това заяви Кая Калас, заместник-председател на Европейската комисия и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, пред репортери преди среща на министрите на отбраната на ЕС в Кипър.

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"Що се отнася до свободата на корабоплаване или морската сигурност като такава, ще обсъдим и въпроса за сенчестия флот. Нашата операция IRINI промени правилата за взаимодействие и сега започваме да инспектираме и кораби. Така че става въпрос за промяна на най-добрите практики – как различните държави се справят с тези кораби – защото това наистина представлява опасност. И, разбира се, става въпрос за предотвратяване на финансирането на тази война от Русия", каза Калас.

Операция IRINI е военноморска мисия на Европейския съюз в Средиземно море, стартирала на 1 април 2020 г. Нейната първа цел е да се прилага точно както трябва оръжейното ембарго на ООН срещу Либия, борба с контрабандата на петрол и да бъдат прекъснати каналите за нелегална миграция от Африка за Европа.

По-рано беше съобщено, че Франция е освободила капитана на танкера "Тагор, част от руския сенчест флот, който беше задържан в Атлантическия океан миналата седмица. Корабът остава под арест. Капитан Юрий Левицки е в списъците с лица с наложени санкции от Украйна и други страни.

"Тагор", пътуващ от Мурманск, беше задържан от френския флот с британска подкрепа на 2 юни. Причината са основателни подозрения, че е превозвал руски или ирански петрол, въпреки международните санкции. Счита се, че корабът е свързан с петролния магнат Мохамед Хосеин Шамхани, син на иранския съветник по сигурността Али Шамхани, бивш съветник на аятолах Али Хаменей.

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