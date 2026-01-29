Спорт:

НПО-то на бивш шеф на КАТ критикува силно Васил Терзиев и протеста в Телиш за жертвите на пътя

НПО-то на бивш шеф на КАТ критикува силно Васил Терзиев и протеста в Телиш за жертвите на пътя

Добри намерения, лоши резултати – така неправителствената организация Институт за пътна безопасност (ИПБ) обобщава ситуацията с войната по пътищата специално за София. ИПБ е създаден от Богдан Милчев, бивш ръководител на КАТ-София.

Според анализа, кметът на столицата Васил Терзиев и администрацията му имат правилна визия, обаче им липсва капацитет да превърнат теорията в реалност, което се обобщава с термина "Ефектът Терзиев". Има и примери защо, като няма уточнение откъде са взети данните – дали са институционални или са от собствени източници:

През 2025 г. броят на тежките ПТП в София намалява с 4.7% спрямо 2024 г. (715:747), но броят на загиналите скача с близо 30% – от 34 на 44 души. Коефициентът на леталност нараства от 4.55% на 6.18%, което означава, че всеки отделен инцидент става по-смъртоносен. ИПБ обаче казва и, че през 2023 година броят на загиналите в тежки катастрофи в София е 42-ма души, при 751 такива катастрофи. И още – ранените през 2025 година са 838, през 2024 – 885, а през 2023 – 880.

Загиналите при сблъсък между автомобили се увеличават със 157% – от 7 през 2024 г. на 18 през 2025 г. В градска среда това е възможно само при екстремни скорости, далеч над разрешените 50 км/ч. Това се случва въпреки увеличения брой камери, глоби и маркировка, с които администрацията на Терзиев често се хвали, твърди ИПБ и добавя, че в предизборната си кампания той обещал да намали жертвите на катастрофи с 10%, а те се увеличили с близо 30%.

ИПБ признава, че убитите при катастрофи пешеходци в София са намалели с 25% (15 през 2025 година срещу 20 през 2024 година), но въпреки това счита, че мерките на столичните власти и на МВР нямат системен ефект. Изводът е ясен: мерките са козметични, контролът – формален, а управлението на скоростта – напълно провалено, казва ИПБ.

Отговорността на институциите

Отделно институтът обръща внимание на пътя Телиш – Долни Дъбник (там загина и 12-годишната Сияна: България през 2025 г.: Войната по пътищата и децата, които никога няма да се върнат у дома) и дава оценка: основна причина там да стават тежки катастрофи са лошото отводняване и липсата на адекватен дренаж, които създават условия при всеки дъжд да се получава аквапланинг при положителни температури или да се образува черен лед при отрицателни. Сега там се готви протест – но не срещу АПИ, а срещу шофьорите, твърди ИПБ. Защо се промени набързо позицията на протестиращите, пита институтът. Въпросът не е отправен директно към бащата на Сияна Николай Попов, макар че той е организатор.

