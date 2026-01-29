Лайфстайл:

Прокуратурата в Плевен призна за "черен лед" в катастрофата, при която загина бившият кмет на Червен бряг

Прокуратурата в Плевен призна за "черен лед" в катастрофата, при която загина бившият кмет на Червен бряг

Товарният автомобил на пътя край Радормици-Телиш, на който загина бившият кмет на Червен бряг, се е движил в рамките на ограниченията, но най-вероятно се касае с несъобразена с пътното платно скорост. Това, което беше фиксирано от екипа на място е образуван така нареченият "черен лед", който е много опасен за водачите на моторните превозни средства. Това заяви Окръжният прокурор на Плевен Владимир Николов пред БНТ. Още: Поредна катастрофа край Телиш, има загинал (СНИМКИ)

Загиналият е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов. 58-годишният д-р Костадинов е лекар, анестезиолог и е отивал на работа в плевенска болница. Припомняме, че отново край Телиш, при катастрофа с товарен автомобил, в края на март миналата година загина 12-годишната Сияна Попова.

Има ли нарушения шофьорът на камиона?

Още: След поредната катасторфа с жертва край Телиш: Протест блокира пътя

Владимир Николов посочи, че водачът на товарния автомобил е задържан за 24 часа и днес ще бъде привлечен в качеството му на обвиняем. Впоследствие ще бъде задържан за още 72 часа и ще бъде внесена мярка за неотклонение "задържане под стража" в Окръжния съд в Плевен. Ще бъдат изследвани действията на водача и неговата отговорност, състоянието на пътя и на моторното превозно средство, обясни Николов. 

С водача на товарния автомобил е била проведена беседа. Той има съставени 16 акта и 8 фиша заради управление на МПС след употреба на алкохол.

"В участъка, където стана трагедията със Сияна възприех, че се извършиха ремотни дейности, като поставяне на ограничения за намаляване на скоростта, а на самия участък вече се измерва средната скорост на автомобилите. Докато целият трафик минава оттам покрай Радомирци-Телиш, ще бъде проблематично, защото цялата общественост, която населява Северна България минава оттам. Дано в обозримо бъдеще да бъде завършена и съответната отсечка от АМ "Хемус", за да се облекчи трафикът", надява се прокурор Николов. 

Още: Разкритие: Камионът от катастрофата със Сияна бил неравномерно натоварен и силно дебалансиран

Антон Иванов
