28 януари 2026, 13:30 часа 261 прочитания 0 коментара
След поредната катасторфа с жертва край Телиш: Протест блокира пътя

Пореден протест и блокада на пътя при село Телиш ще се проведе в събота (31 януари) от 12:00 часа. Път I-3 (София – Плевен) ще е блокиран до 14:00 часа. Това съобщи в профила си във Facebook Николай Попов, баща на загиналата 12-годишна Сияна. Момиченцето загуби живота си отново край Телиш, при катастрофа с товарен автомобил.

Повод за протеста е поредната катастрофа, при която загина мъж на 58 години. Инцидентът стана на заледен участък.

ОЩЕ: Поредна катастрофа край Телиш, има загинал (СНИМКИ)

Шофьорът на тежкотоварен автомобил с влекач – 46-годишен, придвижващ се към София, е изгубил контрол над управлението. Ремаркето е навлязло в насрещната лента и челно е ударило лек автомобил.

Колата е влачена на метри от мястото на сблъсъка. Загинал е шофьорът, който се оказва че е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов. Той е лекар, анестезиолог и е отивал на работа в плевенска болница.

🚨 ПРОТЕСТ И БЛОКАДА НА ПЪТ I-3 ПРИ ТЕЛИШ – СЪБОТА, 12:00 ч. 🚨 ❗ ПОРЕДЕН ПОГУБЕН ЧОВЕШКИ ЖИВОТ НА ПЪТ I-3 ❗ Отново...

Публикувахте от Nikolaj Popov в Сряда, 28 януари 2026 г.

Виолета Иванова
