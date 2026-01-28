След поредната катасторфа с жертва край Телиш: Протест блокира пътя

Пореден протест и блокада на пътя при село Телиш ще се проведе в събота (31 януари) от 12:00 часа. Път I-3 (София – Плевен) ще е блокиран до 14:00 часа. Това съобщи в профила си във Facebook Николай Попов, баща на загиналата 12-годишна Сияна. Момиченцето загуби живота си отново край Телиш, при катастрофа с товарен автомобил.

Повод за протеста е поредната катастрофа, при която загина мъж на 58 години. Инцидентът стана на заледен участък.

Шофьорът на тежкотоварен автомобил с влекач – 46-годишен, придвижващ се към София, е изгубил контрол над управлението. Ремаркето е навлязло в насрещната лента и челно е ударило лек автомобил.

Колата е влачена на метри от мястото на сблъсъка. Загинал е шофьорът, който се оказва че е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов. Той е лекар, анестезиолог и е отивал на работа в плевенска болница.