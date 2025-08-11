12 август: Какъв църковен празник е утре, какво трябва и не трябва да се прави

Църковният празник, който православният календар почита на 12 август е посветен на паметта на мъчениците Фотий и Аникита. Ето какво винаги са правили нашите предци на 12 август, от какво са се страхували.

Църковен празник на 12 август

На 12 август (25 август по стар стил) Православната църква почита мъчениците Фотий, Аникита и други християни, пострадали за християнската вяра през III и IV век. Всички те са живели в Никомидия. Аникита е бил сенатор, Фотий е бил негов племенник.

Това било времето на езическия император Диоклециан, когато християните били подложени на жестоки гонения. На жителите на града било наредено да принесат жертви на римските богове, но Аникита и Фотий отказали да го направят. Непокорните били изпратени на съд, където Аникита заявил, че единственият истински Бог е Христос. Заради това и двамата били измъчвани, но по Божие провидение останали невредими. След това мъчениците били екзекутирани.

Традиции, обичаи и забрани на празника утре

Към светците Аникита и Фотий се отправят молитви за здраве, като се иска бързо възстановяване, защита от беди, защита от семейни кавги, наводнения, пожари, войни и междуособици. Светците са почитани и като покровители на църковните учители и мисионери.

На този ден е обичайно да се почистват постройките, където се съхранява храна за добитък, лопати, мотики, гребла и други селскостопански инструменти и различни домакински стоки. На този ден се събира и морски зърнастец.

Църквата днес не одобрява нищо, което вреди на душата: сквернословие, клевета, зли мисли, завист, алчност, отмъщение и отчаяние. Човек не може да отказва помощ.

Тъй като Успенският пост продължава, постещите изключват месото, рибата и млечните продукти от диетата си.

Хората се стараят да прекарат деня тихо и премерено - без шумни празненства и силни песни. Не се препоръчва да се прави предложение по това време: може да се откаже или ще има трудности с подготовката за сватбата. На неомъжените момичета е забранено да минават покрай църквата днес, без да влязат вътре: казват, че тогава дълго време няма да се оженят.

Знаците на деня показват какво ще бъде времето в близко бъдеще, а също и каква ще бъде есента.

Ако сутринта има много роса, ясното време ще продължи седмица. Ако на 12 август е облачно - циганското лято ще бъде кратко. Ако мъглата се задържи дълго в гората, ще вали. Топлото и ясно време означава добра реколта от манатарки.

