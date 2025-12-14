Войната в Украйна:

Байерн Мюнхен се издъни срещу последния в Германия

Байерн Мюнхен не успя да победи последният в Бундеслигата Майнц 05. В мач от 14-тия кръг на немското първенство, баварците завършиха при равен резултат 2:2 с „карнавалния отбор“, който се бори да не изпадне. Байерн даже беше близко до първа загуба в Германия, но Хари Кейн спаси положението с гол от дузпа в 87-мата минута. Баварците остават на първо място с 38 точки, а Майнц на 18-то със 7 пункта

Байерн Мюнхен поведе още в 29-тата минута чрез младата си звезда Ленарт Карл. За всеобща изненада Майнц изравни в добавеното време на първата част и дори направи пълен обрат, като поведе с 2:1 в 67-мата минута. Баварците все пак се добраха до точката само 3 минути преди изтичането на редовните 90 минути, когато Хари Кейн се разписа от бялата точка.Това беше гол номер 17 за англичанина в немското първенство, като от него са изиграни само 14 мача, и общо 28-ми във всички турнири, като е взел участие в 23 срещи.

Байерн смаза Майнц

Ако погледнем към статистиката – Байерн превъзхожда в пъти Майнц. Съотношението на ударите е 22 (10 точни) на 5 (2 точни) в полза на баварците. А разликата във владението на топката е направо умопомрачителна – 84% на 16 % за Байерн. Баварският клуб е на чело в Бундеслигата с 38 точки, като води на втория Борусия Дортмунд с цели 9 пункта разлика. Майнц 05 е на дъното със 7 точки, а безопасната 15-та позиция се заема от Аугсбург, който има 13 спечелени пункта.

