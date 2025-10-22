25-те най-използвани пароли в света: Защо милиони хора правят една и съща грешка

В днешно време хората трябва да се опитват да останат организирани въпреки десетките, може би дори стотици онлайн акаунти. В резултат на това те могат да се върнат към използването на лесни за отгатване пароли от погрешно чувство за удобство или да използват една и съща парола на множество сайтове.

В тази статия ще разгледаме най-често срещаните пароли и ще ви дадем някои по-добри опции за поддържане на онлайн сигурност.

25-те най-често срещани пароли

Компания за киберсигурност публикува статистика за най-често срещаните пароли, като анализира нарушения на данните в 44 държави, като последното проучване е публикувано през 2024 г. Те включват и броя пъти, в които са открити често срещаните думи. Топ 25 резултата в проучването са следните:

123456 - използвана 1,2 милиона пъти 123456789 - използвана 693 000 пъти 12345678 - използвана 365 000 пъти secret - използвана 339 000 пъти password - използвана 196 000 пъти qwerty123 - използвана 144 000 пъти qwerty1 - използвана 138 000 пъти 111111 - използвана 106 000 пъти 123123 - използвана 102 000 пъти 1234567890 - използвана 93 000 пъти qwerty - използвана 92 000 пъти 1234567 - използвана 86 000 пъти 11111111 - използвана 80 000 пъти abc123 - използвана 58 000 пъти iloveyou - използвана 54 000 пъти 123123123 - използвана 51 000 пъти 000000 - използвана 46 000 пъти 00000000 - използвана 45 000 пъти a123456 - използвана 42 000 пъти password1 - използвана 41 000 пъти 654321 - използвана 41 000 пъти qwer4321 - използвана 36 000 пъти 1q2w3e4r5t - използвана 35 000 пъти 123456a - използвана 35 000 пъти q1w2e3r4t5y6 - използвана 34 000 пъти

Анализ на тенденциите при паролите

Разглеждайки списъка с най-често срещаните пароли, веднага се набива на очи, че повечето от тях използват низове от символи в реда, в който се появяват на клавиатурата. Това е ужасна практика за сигурност – и почти сигурен начин да ви откраднат онлайн информацията.

Паролите, които използват често срещани съществителни имена и фрази, са по-силни от тези, но не много. Това са първите неща, които хакерите ще опитат, когато се опитват да получат достъп до акаунт. Всъщност, хакерите често притежават автоматизирани скриптове, които могат да използват като груба атака с всички най-често срещани пароли за секунди.

Други често срещани тенденции при паролите

Други примери, които се появяват по-назад в списъка с най-често срещани пароли, включват прости имена на животни или фантастични същества като маймуна, дракон и еднорог. Популярни спортове като бейзбол и футбол също се използват често. Собствените имена „ashley“ и „michael“ (без главни букви) също попадат в топ 100.

Освен често срещани думи и цифри, хората са склонни да използват идентифицираща информация в паролите си. Това може да включва части от името им, настоящия или родния им град, както и рождената им дата или година на раждане.

Трябва да избягвате използването на някое от тези неща в паролата си, тъй като те лесно могат да бъдат фиширани от измамници или дори от някой, когото познавате.

Учене от най-често срещаните пароли

Най-често срещаните пароли обикновено използват низове от символи, подредени в клавиатурен, цифров или азбучен ред, и използват само малки букви.

Така че, когато става въпрос за създаване на силна парола, спокойно можем да кажем, че трябва да избягваме всички тези практики. Трябва също така да избягвате често срещани думи и фрази, които потенциално биха могли да бъдат отгатнати, както и всякаква лична информация.

