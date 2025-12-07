Най-важните новини за деня: 7 декември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 7 декември 2025 г.

Политика и общество

ОСИГУРИТЕЛНАТА ВНОСКА НЕ СЕ ВДИГА ПРЕЗ 2026, НО ТОВА СЕ ПРОМЕНЯ ОТ 2027: НОИ УТВЪРДИ НОВИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ

На свое заседание на 7 декември 2025 г. Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) утвърди проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г. В проектозакона са отразени параметрите на предвидените за следващата година социалноосигурителни политики в страната. "В изпълнение на своите правомощия по Кодекса за социално осигуряване, членовете на съвета се запознаха със заложените в документа законови промени и подкрепиха направените предложения", обявиха от пресцентъра на НОИ.

ПЕЕВСКИ НАСРОЧИ КОНТРАПРОТЕСТИ В НЯКОЛКО ГОЛЕМИ ГРАДА (СНИМКИ)

Лидерът на "ДПС-Ново начало" - санкционираният за корупция по закона "Магнитски" от САЩ и Великобритания Делян Пеевски - насрочи контрапротести в подкрепа на правителството на Росен Желязков. Те ще се проведат след многохилядните демонстрации в цялата страна, с които гражданите поискаха оттегляне на вече стария проектобюджет за 2026 година, с който се вдигаха данъци и осигуровки. Протестите прераснаха в масово недоволство срещу кабинета на ГЕРБ-СДС, БСП и ИТН, управляващ с подкрепата на "ДПС-Ново начало".

БЛАГОМИР КОЦЕВ С ДЕТАЙЛИ ЗА НАТИСК ПРЕДИ АРЕСТА: "ДО МЕН ДОСТИГАШЕ, ЧЕ В БЪЛГАРИЯ ИМА НОВ ШЕРИФ И ТРЯБВА ДА СЕ СЪОБРАЗЯВАМЕ"

"Свобадата на духа и чистата съвест носят истинската свобода на човека. В петте месеца в ареста не съм се чувствал несвободен. Аз ходя свободно по улиците, а не вървя с охрана. Истинската свобода е да знаеш, че имаш чиста съвест". Това заяви варненският кмет Благомир Коцев, който прекара пет месеца в ареста след акция на антикорупционната комисия (КПК) в Община Варна през юли. Той бе обвинен в корупционни практики - нещо, което самият Коцев и съпартийците му от "Продължаваме промяната" окачествяват като политически процес.

"Да се прехвърля отговорност на МВР, е безотговорно": МВР-министърът за протестите, Пеевски и Борисов

"Когато се поставя въпросът за оставка, трябва да се каже дали има реално основание за това. Правили сме го и ние (искането - бел. ред.), когато сме били опозиция - искали сме оставката на Асен Василев, когато управляваше Министерството на финансите. МВР свърши основната си работа - да запази живота и здравето на мирните протестиращи". Така вътрешният министър Даниел Митов коментира действията на полицията срещу провокаторите, от една страна, и срещу мирните протестиращи, от друга, по време на протестите срещу бюджет 2026 в София.

ПРОВЕРЯВАТ ЗАМЪРСЕНО ЛИ Е ЧЕРНО МОРЕ ЗАРАДИ БЛОКИРАНИЯ ТАНКЕР "КАЙРОС": ЕТО СИТУАЦИЯТА КЪМ МОМЕНТА

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) предприе незабавни действия, за да отхвърли съмненията за потенциално замърсяване на водите на Черно море, след като танкерът "Кайрос" беше блокиран край бреговете на Ахтопол. В тази връзка Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) – Варна разположи измервателни уреди и взе проби между Созопол и Резово, които да дадат данни са състоянието на морската вода, съобщиха от пресцентъра на министерството на 7 декември.

БЛИЗО 1000 МАКЕДОНСКИ СТУДЕНТИ СА ИЗБРАЛИ ДА УЧАТ В БЪЛГАРИЯ, ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИНАТА СЕ ЧУВСТВАТ БЪЛГАРИ (ГРАФИКА)

Тенденцията в избора на македонските студенти да учат в България се запазва в последните години и близо 1000 студенти от Република Северна Македония учат у нас, става ясно от отговор на Министерство на образованието и науката (МОН) след запитване от Actualno.com в навечерието на празника на студентите - 8 декември. Нещо повече - над половината от тези, които в момента са записали висше образование тук, деклалират своя български произход.

СКЪСАНА ДИГА И ЕВАКУАЦИЯ: ЧАСТИЧНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ В СЕЛО КРАЙ МОРЕТО (ВИДЕО)

Частично бедствено положение е обявено в село Зидарево, Община Созопол. То е обявено от кмета на Община Созопол е обявил частично бедствено положение поради обилни валежи и критично повишено ниво на река Изворска, става ясно от сайта на местната администрация. Пътните връзки към Зидарово откъм село Извор и село Присад са силно затруднени и трудно проходими за леки автомобили.

"ПРЕЗИДЕНТЪТ ЩЕ ИЗМЕТЕ СТАТУКВОТО, АКО НАПРАВИ ПАРТИЯ": ДЕМЕРДЖИЕВ ЗАГОВОРИ ЗА ПРЕУЧРЕДЯВАНЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ

Голяма част от българските граждани искат президентът да пренесе тази борба, която води с това статукво на територията на законодателната и изпълнителната власт. Решението дали ще създаде политически проект е на президента. Убеден съм, че ако той го направи, меко казано ще измете това статукво, което днес управлява държавата", каза бившият служебен вътрешен министър Иван Демерджиев в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

Войната в Украйна

БЪРЗО РАЗВИВАЩАТА СЕ ИНДИЯ И ЗАПАДАЩАТА РУСИЯ: ПУТИН И МОДИ НЕ СЕ СРЕЩНАХА КАТО РАВНОСТОЙНИ ГИГАНТИ

Владимир Путин пристигна в Делхи, слезе от самолета и веднага получи това, за което бе дошъл: снимки. Защото за Кремъл срещата на върха тази седмица в Индия е предимно PR кампания: доказателство, че Русия все още е приемана като велика сила, въпреки опитите на Запада да я изолира. Но ако си мислите, че това бе среща между двама равностойни гиганти - лъжете се.

СИЛНИ СИГНАЛИ ОТ АМЕРИКАНЦИТЕ КЪМ ТРЪМП ЗА УКРАЙНА. ОЦЕНКА: В КУПЯНСК УКРАЙНА ПРИТИСКА РУСИЯ (ОБЗОР - ВИДЕО)

62% от американците искат Украйна да победи в отприщената от руския диктатор Владимир Путин война, а 64% подкрепят доставките на американски оръжия за Украйна да продължат. Подкрепата за оръжейни доставки расте с 9% на годишна база. 57% от републиканците и 72% от демократите искат победа за Украйна. 59% от републиканците искат по-големи доставки на американски оръжия за Украйна, а при демократите процентът е 75 на сто. 68% искат да се продават американски оръжия на страни-членки на НАТО, ако след това те отиват за Украйна (програмата PURL) – 655 от републиканците и 75% от демократите съответно са на тази позиция. Това показва ново проучване на Института "Рейгън", проведено в периода 23 октомври – 3 ноември, 2025 година, като участие в изследването са взели 2507 респонденти, регистрирани гласоподаватели в САЩ.

НАПУСКАЩИЯТ ПРАТЕНИК НА ТРЪМП ЗА УКРАЙНА: СЛЕД 2 МЛН. ВОЕННИ ЖЕРТВИ "СМЕ В ПОСЛЕДНИТЕ 10 МЕТРА" ДО МИРА (ВИДЕО)

Напускащият поста си пратеник на американския президент Доналд Тръмп в Украйна Кийт Келог заяви, че споразумението за прекратяване на войната е „много близо“ на хоризонта и зависи от разрешаването на само два основни въпроса. Те обаче са съществени. А от Кремъл казват, че трябва да има радикални промени в някои от предложенията на САЩ. Първоначалният 28-точков план за мир на пратеника на Тръмп Стив Уиткоф облагодетелстваше диктатора Владимир Путин, но в Москва явно не са доволни и от корекциите, направени след това. Те не са публично известни.

ПОРЕДЕН ОПИТ ЗА ПРЕВРАТ В АФРИКА: ОЩЕ ЕДИН "БРАТ" НА ПУТИН Е В ОПАСНОСТ (ВИДЕО)*

Група войници се появиха по държавната телевизия на Бенин, обявявайки разпускането на правителството при очевиден преврат в западноафриканската държава, съобщи "Ал Джазира". Те обявиха в неделя свалянето на президента Патрис Талон, който е на власт от 2016 г., както и на всички държавни институции. Само че стана ясно, че усилията им са се провалили. Войските се представиха като част от „Военния комитет за възстановяване“ (CMR) и заявиха по държавната телевизия, че са се срещнали и са решили, че „г-н Патрис Талон е отстранен от длъжност като президент на републиката“.