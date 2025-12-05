Любопитно:

Историята на легендарния летец Димитър Списаревски оживява на екрана: Режисьорът Олег Ковачев в Студио Actualno (ВИДЕО)

05 декември 2025, 16:37 часа 378 прочитания 0 коментара

Най-новият документален филм за легендарния български летец - капитан Димитър Списаревски, ще се срещне с публиката в кино-театър "Влайкова" на 13 декември от 15.00 ч. и 27 декември от 16.30 часа. Филмът "Войната на Спаич" на режисьора Олег Ковачев разказва историята на 27-годишния български офицер, който загива при боен полет по време на бомбардировките на София през Втората световна война, след като сваля американски бомбардировач B-24 чрез въздушен таран. 

"В основата на този филм стои българският боен пилот Димитър Недялков, полковник от ВВС, който дълги години е служил като действащ пилот-изтребител, а сега в момента е историк, който много добре знае историята на Димитър Списаревски. Без него идеята не можеше да бъде осъществена, не само защото той разказва във филма, заедно с няколко военни историци, но и защото той много помогна при създаването на покритието, за кадрите, които е много важно да бъдат точни", разказа Ковачев в предаването "Студио Actualno".

Освен историята на често забравяния от поколенията и учебниците легендарен български летец и герой, филмът проследява и глобалните събития в Европа и света след Първата световна война и причините за началото на Втората световна война.

"Това е един герой, който е забравен или най-малкото не добре известен и се надявам, че с този филм той ще добие популярност. Филмът ще се излъчи не само по кината, но и надявам се по БНТ. В този филм се опитваме да покажем не само неговия подвиг, но и как се е стигнало до там, каква е международната обстановка, какво се случва по света", допълни режисьорът. 

Повече за филма и неговото създаване - вижте в интервюто.

Александра Йошева
