Защо в Южна Корея възрастта се брои по различен начин

06 декември 2025, 20:29 часа 0 коментара
В Южна Корея възрастта не се изчислява съвсем така, както сме свикнали, и това често обърква хората извън страната. Традицията съчетава културни вярвания и стари обичаи, които придават особено значение на началото на живота. Така човек може да се окаже „по-възрастен“ на хартия, отколкото е в действителност. Искате ли да разберете как точно работи този начин на броене?

Защо корейците се раждат „на една година“?

В Южна Корея дълго време се е смятало, че човек започва живота си още от утробата. Затова при раждането бебето не се счита за „нула години“, а за „една“. Тази културна логика поставя акцент върху самия акт на раждане като важен социален момент, който символично добавя година към живота.

Освен това в корейската традиция всички „остаряват“ заедно на Нова година. Така, дете родено през декември може да стане на „две години“ само след няколко седмици, въпреки че реално е на едва един месец. Това звучи объркващо за света, но за корейците дълги години е било напълно естествено.

Странна традиция или гениална логика – ето как се брои възрастта в Корея?

Корейската система следва прост принцип: при раждане – една година, а на 1 януари – всички добавят още една. Така възрастта не се увеличава според рождената дата, а според календарната година. Това създава усещане за общност и споделен преход към новото време, което е било важно в традиционното общество. Освен това културата поставя силен акцент върху йерархията и уважението между поколенията. Ясното „разпределяне“ на възрастта в началото на годината улеснява социалните отношения – всеки винаги знае кой е по-възрастен. Макар да изглежда необичайно, системата е поддържала социален ред в продължение на векове.

На колко години сте според корейската система?

Повечето хора откриват с изненада, че „корейската им възраст“ е с една или две години по-голяма от реалната. За да я изчислите, трябва да добавите една година към настоящата си възраст. Ако рожденият ви ден за текущата година още не е минал, понякога се добавят две.

Например, ако сте родени през декември, за голяма част от годината можете да бъдете с две години „по-възрастни“ според корейските правила. Тази разлика често забавлява туристи и чужденци, но за местните тя десетилетия е била част от идентичността им. Интересното е, че в ежедневната комуникация корейците дълго използваха именно своята традиционна възраст, а международната – само при документи и официални процедури.

Нов закон промени всичко – защо Корея реши да „подмлади“ населението си?

През 2023 г. Южна Корея прие закон, който официално преминава към международния начин на броене на възрастта. Причината се крие в растящите обърквания в правната, здравната и административната система. Различните методи за смятане създаваха проблеми в договори, социални услуги, пенсионни права и дори правоприлагането. Държавата реши, че е време да въведе единна система, за да се улесни комуникацията и да се избегнат недоразумения. Така милиони корейци се „подмладиха“ на хартия с една или две години. 

Какво още не знаем за Южна Корея?

1. Влаковете са едни от най-бързите в света

Южна Корея разполага с високоскоростна железница, която свързва основните градове за часове. Комфортът и точността са сред най-високите в Азия.

2. Красотата е индустрия за милиарди

Страната е световен лидер в козметиката и ритуалите за грижа за кожата. Корейците отделят значително време и средства за външен вид.

3. Интернетът е изключително бърз

Корея има една от най-бързите интернет мрежи в света. Това прави гейминга, стрийминга и дигиталните услуги част от ежедневието.

4. Улиците кипят от храна

Уличната храна е важна част от културата – евтина, разнообразна и достъпна навсякъде. Местните често вечерят на открито, без да планират предварително.

5. Една от най-образованите нации

Учениците прекарват дълги часове в подготовка, а конкуренцията е огромна. Образованието се смята за ключ към успеха и социалния статус.

Различното броене на възраст в Южна Корея показва как традициите могат да оформят цялото ежедневие на една нация. Макар официално страната да премина към международната система, старият начин вероятно ще остане част от културната памет и любопитство за поколения напред.

