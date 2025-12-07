Защо имаме две ноздри, а не една голяма дупка в носа?

Ако затворите едното око или сложите пръст на ухото си, веднага усещате загуба. Двете очи ни помагат да виждаме света, а двете уши ни позволяват да локализираме звуците. Но не изпитвате същото драматично усещане за загуба, ако запушите една ноздра. За разлика от очите и ушите, ноздрите са разположени почти на едно и също място на носа ни. Защо тогава нямаме една голяма дупка като устата? Защо имаме две ноздри?

Оказва се, че през деня всяка ноздра се държи по различен начин от другата. Това се нарича носен цикъл и играе жизненоважна роля за цялостното ни здраве. В определен момент едната ноздра поема въздух по-бързо. По-късно доминиращата ноздра се сменя. През деня доминиращата ноздра се сменя непрекъснато. Това редуване на въздушния поток изглежда ни помага да дишаме и да миришем по-ефективно.

Как ноздрите ни се редуват при дишането

Ние сме създадени да дишаме през носа. Дишането през устата е необходимо само когато се нуждаем от повече въздух по време на физически упражнения или при дихателни затруднения, или когато носът е запушен. За разлика от устата, носът прави повече от просто вдишване и издишване на въздух в и от белите дробове. Една от основните му функции е да подготвя въздуха за белите дробове, нещо, което устата не може да направи. Носът филтрира праха и замърсителите, затопля въздуха до телесна температура и добавя необходимото количество влага, така че въздухът да е със 100% влажност, преди да достигне белите дробове. Без този процес въздухът би бил по-студен и по-сух, което дразни и свива дихателните пътища и може да доведе до възпаление, пише "Popular Science".

Наличието на две ноздри помага на носа да се справи с тази трудна задача да подготви въздуха за белите дробове. "Фактът, че имаме две ноздри, не е необичаен, тъй като имаме две очи и две уши", казва Роналд Екълс, почетен професор в Кардифския университет, който е основател на Центъра за простуда. "Необичайно е, че ноздрите редуват въздушния поток от едната страна към другата. Това може да позволи на едната страна на носа да си почине." Проучвания са показали, че в нито един момент и двете ноздри не всмукват едно и също количество въздух. На всеки няколко часа едната страна на носа е по-отворена и обработва по-голямата част от въздушния поток, докато другата обработва по-малко въздух, което ѝ позволява да възстанови влажността.

Как всяка ноздра мирише по различен начин

Мирисът е тясно свързан с дишането. Когато дишаме, молекулите на миризмата влизат в ноздрите, разтварят се в лигавицата и се свързват с невроните, които изпращат сигнали към мозъка. Благодарение на носния цикъл въздухът преминава през ноздрите с различна скорост и така всяка ноздра обработва миризмите по различен начин. Когато дишаме, едната ноздра е по-затворена от другата и така има по-бавен въздушен поток. Този по-бавен въздушен поток означава, че има повече време за бавно абсорбиращите се химикали да се разтворят в лигавицата. Експерименти показват, че хората усещат по-силно бавно абсорбиращите се химикали през почиващата или по-затворената ноздра.

Въпреки това, по-затворената ноздра не е толкова добра в откриването на бързо разтварящи се миризливи химикали. Междувременно, по-отворената ноздра има по-бърз въздушен поток, което означава, че бързо разтварящите се химикали могат да достигнат по-голяма част от тъканта в носа, която открива миризмите, и да изпратят повече сигнали към мозъка. Така че, всъщност, всяка ноздра мирише малко по-различно.

"Не е един единствен остър мирис, който ви удря", казва Томас Хуммел, ръководител на Интердисциплинарния център за мирис и вкус в Техническия университет в Дрезден. "Вие възприемате химикалите по различен начин, защото те се абсорбират по различен начин." Обикновено това се случва без да го осъзнаваме. Редуващият се въздушен поток гарантира, че всяка ноздра дава на мозъка различна информация. Мозъкът след това комбинира тази информация, за да получи повече информация и по-богато обоняние.

Двете ноздри подобряват способността ни да локализираме миризмите

Разстоянието между двете ни ноздри не е толкова голямо, колкото разстоянието между очите или ушите. Но наличието на две ноздри все пак ни помага да локализираме миризмите. "Мозъкът е добър в използването дори на малки сигнали", казва Матю Груб, професор по неврология в Кингс Колидж Лондон, който се занимава с обонятелната система. "Има доста добри доказателства, че едно от нещата, които нервната система може да прави, е да използва информацията от двете ноздри, за да разбере откъде идва миризмата."

В един експеримент учените помолили участниците с превързани очи да надушат 10-метрова следа от шоколад в тревата. Участниците носели устройство, което се поставя на носа и смесва миризмите от външния свят, така че да няма разлика в това, което мирише всяка ноздра. Това направило участниците по-бавни и по-неточни в локализирането и проследяването на аромата на шоколада, отколкото когато не носели устройството.

Двете ноздри могат да ни дадат предимство срещу настинките

Двете ноздри могат да ни донесат и други ползи освен дишането и обонянието: те могат да ни помогнат да се борим с вирусните инфекции. Когато сте настинали, едната ноздра е много по-запушена, докато другата поема по-голямата част от дишането. Силно запушената ноздра води до повишаване на температурата в носната кухина. Това може да отблъсне вирусите на настинките, тъй като те не се размножават добре при високи температури.

Наличието на две ноздри далеч не е излишно. Може да не забелязваме носния цикъл, но той все пак е ключова част от функционирането на носа. Ноздрите работят заедно, за да подобрят начина, по който дишаме и миришем. Затова следващия път, когато поемете дълбоко въздух или помиришете вкусна торта, не приемайте двете си ноздри за даденост, пише "Popular Science".