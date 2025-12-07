След резила за Купата: Греда в 99-ата минута лиши Гьозтепе от подвиг срещу гранд в Турция (ВИДЕО)

Любопитно:

Гьозтепе допусна поражение с 1:2 у дома срещу Трабзонспор в двубой от 15-ия кръг на турската Суперлига. Ернест Мучи блесна с две попадения за "черноморската буря" през втората част. В 78-ата минута Вагнер Пина получи червен картон и остави гостите с десет души на терена. Възпитанците на Станимир Стоилов материализираха численото си преимущество в 85-ата чрез Антъни Денис. В 98-ата минута и Ралданей Норберто от домакините бе изгонен, а секунди след това Елитон уцели греда.

Първата част премина с леко превъзходство на Трабзон, чиито футболисти отправиха опасни удари. Те обаче или излизаха в аут, или предизвикваха намесата на Лис. В самото начало на втората част Мучи бе изведен зад гърба на противниковата отбрана и опита да преодолее стража на "Гьоз-Гьоз". Лис се намеси, но топката се върна в Ернест Мучи, който не прости от втория път.

Тимът на Стоилов отговори с шут в аут от изгодна позиция на Жандерсон. В 67-ата минута "жълто-червените" стигнаха до най-сериозната си възможност. Техни изстрели бяха изчистени три последователни пъти пред голлинията от футболисти на Трабзон. В 76-ата минута Зубков центрира от фал към Мучи, чийто удар от воле рикошира и се оплете в мрежата за 2:0.

120 секунди по-късно Пина бе изгонен с директен червен картон, тъй като спря излизащия сам срещу вратаря №9 от гостите. При последвалия пряк свободен удар шутът се отби в стената и попадна на волето на Денис, който вкара шедьовър за 2:1. В 98-ата минута Ралданей получи втори жълт картон и остави Гьозтепе с 10 души. Въпреки това Елитон изтърва златен шанс, като уцели греда при удар с глава.

С успеха Трабзонспор се изкачва на второ място с 34 пункта – на две точки зад лидера Галатасарай и една пред Фенербахче, който направи равенство с Истанбул Башакшехир. Съставът на Стоилов остава четвърти с 26 точки. Припомняме, че преди дни третодивизионен тим шокира Мъри и изхвърли Гьозтепе от Купата на Турция (подробности четете в линка).

