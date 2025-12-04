Владимир Зомбори за политиците: Ние сме тези, които трябва да ги управляват (ВИДЕО)

Важно е всички ние, без значение кой колко е известен и популярен, да използваме основния инструмент на демократичното общество, а именно да протестираме, когато нещо не ни харесва, не ни устройва и не работи в наша полза.

Това сподели Владимир Зомбори в предаването "Студио Actualno" във връзка с протестите от тази седмица и огромното обществено недоволство, зад което застанаха и редица публични личности, актьори и музиканти.

"Имаше спекулации за настроенията на протестиращите, разбира се, че имаше и провокатори, но според мен истината е една и тя е, че просто нашето общество се събуди и хората видяха, че не може повече така. Тези хора не работят в полза на обществото и на хората, които са ги качили там горе, за да си вършат работата. Ние сме тези, които трябва да управляваме тях, а не те нас.", каза актьорът.

Фотограф: Павел Червенков

Според него в момента на фокус изобщо не трябва да бъдат нещата, които ни разделят - политически предпочитания, интереси и виждания, а да се концентрираме върху общите проблеми, които заобикалят всички ни.

"Всички ние стигаме до Варна по един и същи път, без значение кой колко пари има. Всички ние ходим по едни и същи разбити тротоари, спъваме се в едни и същи боклуци около нас. Всички ние страдаме по един и същи начин", добави той.

Чувството за справедливост движи Зомбори не само в живота, но и чрез неговите образи на сцената. Тази година актьорът дебютира в мюзикъл с ролята на Зоро, в едноименния спектакъл, вдъхновен от легендарния испански герой и с незабравимата музика на Gipsy Kings и Джон Камерън. Продукцията на Държавна опера-Русе и Zorro USA LLC е пъстро сценично приключение, което вплита страстта на фламенкото, романтиката на вечната любов и борбата за справедливост. На сцената оживяват емблематични песни като "Bamboleo", "Baila Me", "Djobi, djoba" и други.

Режисьор на мюзикъла е Ивайло Ненов, а диригент-постановчик – Димитър Косев. Сценографията и костюмите са дело на Петя Боюкова, хореографията – на Наталия Осипова, а преводът – на Ваня Георгиева. Изпълнителен продуцент е Джон Герц. В спектакъла участват солисти, хор, балет и оркестър на Държавна опера – Русе, както и деца от Русенска детска опера.

Какво още ни сподели любимият на публиката актьор и певец - вижте в интервюто.