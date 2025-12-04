Спорт:

Владимир Зомбори за политиците: Ние сме тези, които трябва да ги управляват (ВИДЕО)

04 декември 2025, 17:00 часа 1366 прочитания 0 коментара

Важно е всички ние, без значение кой колко е известен и популярен, да използваме основния инструмент на демократичното общество, а именно да протестираме, когато нещо не ни харесва, не ни устройва и не работи в наша полза. 

Това сподели Владимир Зомбори в предаването "Студио Actualno" във връзка с протестите от тази седмица и огромното обществено недоволство, зад което застанаха и редица публични личности, актьори и музиканти. 

"Имаше спекулации за настроенията на протестиращите, разбира се, че имаше и провокатори, но според мен истината е една и тя е, че просто нашето общество се събуди и хората видяха, че не може повече така. Тези хора не работят в полза на обществото и на хората, които са ги качили там горе, за да си вършат работата. Ние сме тези, които трябва да управляваме тях, а не те нас.", каза актьорът. 

Фотограф: Павел Червенков

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Според него в момента на фокус изобщо не трябва да бъдат нещата, които ни разделят - политически предпочитания, интереси и виждания, а да се концентрираме върху общите проблеми, които заобикалят всички ни. 

"Всички ние стигаме до Варна по един и същи път, без значение кой колко пари има. Всички ние ходим по едни и същи разбити тротоари, спъваме се в едни и същи боклуци около нас. Всички ние страдаме по един и същи начин", добави той. 

Чувството за справедливост движи Зомбори не само в живота, но и чрез неговите образи на сцената. Тази година актьорът дебютира в мюзикъл с ролята на Зоро, в едноименния спектакъл, вдъхновен от легендарния испански герой и с незабравимата музика на Gipsy Kings и Джон Камерън. Продукцията на Държавна опера-Русе и Zorro USA LLC е пъстро сценично приключение, което вплита страстта на фламенкото, романтиката на вечната любов и борбата за справедливост. На сцената оживяват емблематични песни като "Bamboleo", "Baila Me", "Djobi, djoba" и други.

Режисьор на мюзикъла е Ивайло Ненов, а диригент-постановчик – Димитър Косев. Сценографията и костюмите са дело на Петя Боюкова, хореографията – на Наталия Осипова, а преводът – на Ваня Георгиева. Изпълнителен продуцент е Джон Герц. В спектакъла участват солисти, хор, балет и оркестър на Държавна опера – Русе, както и деца от Русенска детска опера.

Какво още ни сподели любимият на публиката актьор и певец - вижте в интервюто. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Александра Йошева
Александра Йошева Отговорен редактор
Интервю протести справедливост Зоро Владимир Зомбори Студио Actualno
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес