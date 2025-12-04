Павел Вълчев: Една-две оставки няма да са решение на ситуацията (ВИДЕО)

Една-две оставки няма да са решение на ситуацията. Това каза в предаването Студио Actualno социологът от агенция “Алфа Рисърч“ Павел Вълчев. Той отговори на въпросите ще стигне ли протестната енергия от последните дни за промени в управлението и ще оцелее ли, или ще падне правителството на Росен Желязков: “Ситуацията е изключително драматична, бих казал. И аз съм склонен да си мисля, че частични решения тип преформатиране, оставка на един-двама, не съм убеден, че ще решат ситуацията и ще спасят управляващите. В този смисъл те са изправени пред една изключително трудна ситуация, в която първо идеята с бюджета не е толкова решена вече. Те хубаво го изтеглиха, но трябва да предложат друг, който по някакъв начин да е балансиран.

Вече виждаме, че исканията не са просто за бюджета, а за нещо повече. Така че ситуацията е изключително напрегната и може би единственото, което бих се ангажирал да прогнозирам е, че частични решения няма по никакъв начин да успокоят нещата или да решат проблема за управляващите. Това няма да го приеме улицата.“

Може и да има промени

Хората видяха, че под натиск могат да се случват промени. Набира се гражданска енергия, която може да променя политическата картина, каза Павел Вълчав и обясни как оттук нататък трябва да се развият нещата:

“Това, което виждаме към момента е, че всъщност има една много засилена гражданска активност. Такава, каквато не сме виждали в последните години. И смятам, че този подем не може да затихне просто така.

В този смисъл е много важно как ще се развият нещата в няколко посоки: Първо, дали ще има едно определяне от политиците, от тези, свързани с протеста имам предвид политици.

За поставяне на ясни цели и на ясен хоризонт за протестиращите. На мен ми направи вречатление обаче и това, че всъщност протеста го разделяме на две части – първата, която си беше протеста, с мирни граждани.

Не успяха да дискредитират протеста

И втората, която нямаше нищо общо с първата, в която бяха вкарани провокатори и очевидно имаше един опит да бъде изкарано, че протестът е нещо друго.“

Очевидно е, според социолога, че вандалските прояви целяха да дискредитират протеста, което не се случи. Много е важно каква посока на протеста ще зададат политиците, но, каза Вълчев, тази гражданска енергия няма да изчезне така.

Според него реакциите на управляващите, включително и изтеглянето на бюджета, са закъснели.

Голяма част от обществото не вижда какви са проблемите на г-н Борисов с партньорите му. Лидерът на ГЕРБ обаче не се разграничи категорично от Пеевски. Още – във видеоматериала.