Какво ще стане с бюджета за култура: Д-р Диана Андреева-Попйорданова обяснява нагледно (ВИДЕО)

Бюджет 2026 беше оттеглен, а очакванията са нова план-сметка да бъде изготвена и гласувана до края на годината. Какво означава това обаче за културния сектор, този път ще бъдат ли взети под внимание исканията на културните дейци и какво ще се случи със законопроекта за меценатство, ако правителството подаде оставка? На тези и други въпроси потърсихме отговор от директора на Обсерваторията по икономика на културата - д-р Диана Андреева-Попйорданова.

Още преди да бъде изтеглен бюджетът, представители на културния сектор изразиха своето несъгласие, чрез отворено писмо до председателя на Народното събрание, ресорната парламентарна комисия, министър-председателя, министрите на финансите и културата и обществените медии. Някои от основните искания на инициаторите на писмото са:

Увеличение на работните заплати в сектора: Да не са по-малки от 3000 лв.;

Да се изравнят възнагражденията с тези в бранша "Образование";

Увеличаване на бюджета за култура до 1% от БВП ;

Повишаване на Единния разходен стандарт за 2026 г. с 20%;

Спешно предприемане на законови промени, които да гарантират изпълнението на Правителствената програма, т. 13.2.19., касаеща увеличаване на всички доходи и възнаграждения.

"В така изтеглената процедура се дава нов шанс на недофинансирания сектор да получи по-голямо увеличение. Трябва да кажем, че по отношение на макродопусканията и макрокартината в големия бюджет, не в този на Министерството на културата, възможностите за увеличение са много малки, но въпреки това има няколко пункта, които са изключително важни: Достигането до 1% от БВП е по-скоро една научна фантастика, в контекста на настоящата бюджетна картина.

На следващо място - всички дефицити, натрупани например в системата на сценичните изкуства, които са генерирани в 2025 година, до края на годината, ако не бъдат трансферирани към сценичните институти в България, те ще влязат с недофинансиране и в 2026 година така, както е заложено в държавния бюджет, с допусканията, които всички видяхме публично оповестени и входирани в Народното събрание", обясни Андреева в предаването "Студио Actualno".

Според нея поле за диалог с Министерството на културата има и най-скорошният пример за това е присъствието на зам.-министъра на културата Георги Султанов и директора на Дирекция "Сценични изкуства и художествено образование" - доц. Екатерина Кънчева, на първия Форум за устойчиво развитие на сценичните изкуства.

"Тези хора участваха активно в диалозите, но друг е въпросът каква част от този финансов ресурс, който е необходим, ще могат те да обезпечат. Но е важно да кажем, че те участваха, разговаряха с всички, отговаряха на множество въпроси. Многото забележки, които и аз и колеги сме правили, включително и протеста от онзи ден, насочиха вниманието, че така не може да се стои отстрани в културната политика и разговорът да бъде "ние-вие", каза още експертът.

Повече по темата - вижте в интервюто.