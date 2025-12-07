Доходите на руснаците растат, но хората все по-трудно могат да предвидят какви ще са те за по-дълъг период от време. Точно половината от тях могат да предвидят доходите си не повече от шест месеца напред, гласят обобщените резултати от проучване на Фондацията за обществено мнение. Преди две години този процент беше 44 на сто. Въпросът е формулиран по следния начин: „Някои хора знаят почти със сигурност какви ще бъдат доходите им и тези на семейството им след няколко години, докато други не знаят какво ще се случи с доходите им утре. Колко напред можете да предвидите доходите на семейството си?“.

Руснаците най-често могат да предвидят доходите си само за 2-3 месеца напред

Най-популярният отговор (16%) е от два до три месеца. По 13% от анкетираните смятат, че могат да предвидят доходите на семейството си само за един месец напред, от четири до шест месеца и от седем до 12 месеца напред.

Снимка: Getty Images

Един на всеки 12 души - или 8 процента от респондентите - не знае доходите си дори за един месец напред.

Общо почти две трети от руснаците (63%) нямат представа за доходите на семейството си за една година в аванс, цитира проучването The Moscow Times.

Припомняме, че Руската федерация обяви вдигане на данъците, за да може войната на диктатора Владимир Путин в Украйна да продължи.