Актьорът с награди "Оскар" и "Златен глобус", който се пенсионира четири пъти (СНИМКИ)

Актьорът Майкъл Кейн даде нова информация относно възможното си оттегляне от актьорството по време на Международния филмов фестивал "Червено море" в Саудитска Арабия, като изглежда намекна, че слага край на кариерата си за четвърти път. Качвайки се на сцената, за да получи награда за цялостно творчество, актьорът каза: "Продължих да работя до 90-годишна възраст, което беше преди две години, и си помислих, че няма да правя нищо повече, защото получих целия късмет, който човек може да има."

Снимка: Getty Images

Актьорът беше представен пред публиката и изведен на сцената в инвалидна количка от Вин Дизел, с когото работи по филма "Последният ловец на вещици" през 2015 г. През септември беше обявено, че двамата отново ще си партнират в закъсняло продължение на този филм, в което Кейн играе свещеник, помагащ на безсмъртния воин - героя на Дизел, да спре чума, която опустошава планетата.

Снимка: Getty Images

92-годишният Майкъл Кейн се оттегля от кариерата си за първи път през 2009 г. след криминалната драма "Хари Браун", а след това – 24 филма по-късно – отново през 2021 г., след като играе писател в "Best Sellers". Той се завръща в чешката историческа драма "Medieval" през 2022 г., а през следващата година участва в "The Great Escaper" като ветеран от Деня-Д, който пътува сам до Нормандия от старческия си дом за 70-ата годишнина.

Кейн изпращаше противоречиви послания относно пенсионирането си по време на промотирането на филма, като каза пред програмата "Today" на BBC Radio 4: "Разбрах, че съм направил филм, в който играя главната роля и получавам невероятни отзиви. Единствените роли, които вероятно бих получил сега, са на стари мъже, 90-годишни, може би 85. И си помислих: "Е, по-добре да си тръгна с всичко това – имам прекрасни рецензии. Какво трябва да направя, за да го надмина".

Снимка: Getty Images

В интервю за "Guardian", във връзка с промотирането на този филм, обаче Кейн показа известен интерес да продължи да работи, като каза, че на следващата година ще снима нов филм, в който играе Чарлз Дарвин. "И това ще е. Няма да направя друг след него."

Когато го попитаха дали е сигурен, Кейн каза: "Не! Но въпросът е: "Можеш ли да го направиш?", "Можеш ли да запомниш всички реплики?". Свикнах да не работя, да си лежа в леглото до 11 сутринта и да стоя навън до късно вечер. Харесва ми."

По-късно беше обявено, че Антъни Хопкинс ще бъде звездата в филма за Дарвин, чиито снимки ще започнат догодина.

От бедните улици на Лондон до световната сцена и признанието

В Джеда, Саудитска Арабия, Кейн беше придружен на сцената от тримата си внуци – Тейлър, Майлс и Алегра – докато съпругата му Шакира и двете им дъщери, Доминик и Наташа, наблюдаваха от залата.

Снимка: Getty Images

"Казвам се Майкъл Кейн", каза актьорът, сред бурни аплодисменти, когато му подадоха микрофона. "Това не е истинското ми име, но е реалистично име. Това е името, което донесе всички пари. Роден съм като кокни в Лондон, което значи много бедна работническа класа, и израснах до това, което съм – е, не съм мултимилионер, но имам достатъчно пари за вечер навън, дори и вечер вкъщи."

Кейн, който е номиниран за шест награди "Оскар" и е печелил две – за "Hannah and Her Sisters" (1986 г.) and "The Cider House Rules" (1999 г.), добави: "Тук съм, за да получа награда, което не ме изненадва. Спечелил съм два Оскара."

Той продължи: "Женен съм от 52 години. Имам купища снимки, но нито една не е от нито един филм, в който участвам – всички са от семейството, защото това е моят живот."

Снимка: Getty Images

"Имам прекрасно семейство, което обожавам повече, отколкото можете да си представите. Имах и доста прекрасно филмово семейство – някои ме разочароваха – и тях обичам повече, отколкото можете да си представите, включително и провалите.

Но едно от най-големите късметлийски неща е да бъда тук тази вечер. Ще ви кажа защо – защото никога не бях идвал тук. Виждал съм го по телевизията, но си мислех, че никога няма да спечеля нищо тук. И ето, спечелих нещо, така че съм щастлив, и ме изненадахте.

Искам да ви благодаря за изненадата, защото в шоубизнеса не получаваш много изненади, но получаваш по някое друго разтърсване. Така че благодаря."

Снимка: Getty Images

Кейн издаде първия си роман – трилъра "Смъртоносна игра" ("Deadly Game") - през 2023 г. и се смята, че работи по продължение. Последните му мемоари "Не се обръщай назад, ще се спънеш: моето ръководство за живота" ("Don’t Look Back, You’ll Trip Over: My Guide to Life") излязоха през 2024 г., пише "The Guardian".