Компютри, създадени от човешки мозък: Да, реалност е, но готови ли сме за нея?

Докато изтъкнати изследователи в областта на изкуствения интелект (AI) виждат ограниченията на настоящата фаза на технологията, все по-голямо внимание привлича един различен подход: използването на живи човешки мозъчни клетки като изчислителна техника. Тези "биокомпютри" все още са в начален стадий. Те могат да играят прости игри като Pong и да извършват основно разпознаване на реч.

Но ентусиазмът се подхранва от три сближаващи се тенденции. Първо, рисков капитал се влива във всичко, свързано с AI, което прави спекулативните идеи изведнъж финансируеми. Второ, техниките за отглеждане на мозъчна тъкан извън тялото са узрели, а фармацевтичната индустрия се включи в процеса. Трето, бързият напредък в интерфейсите между мозъка и компютъра доведе до нарастващо приемане на технологии, които размиват границата между биологията и машините. Но остават много въпроси. Свидетели ли сме на истински пробив или на поредния технологичен бум? И какви етични въпроси възникват, когато човешката мозъчна тъкан се превръща в изчислителен компонент?

Какво представлява тази технология

В продължение на почти 50 години невролозите отглеждат неврони върху масиви от миниатюрни електроди, за да изследват как те се активират при контролирани условия. В началото на 2000-те години изследователите се опитаха да осъществят елементарна двупосочна комуникация между неврони и електроди, полагайки първите основи на биохибриден компютър. Но напредъкът забави ход, докато не се появи друга област на изследвания: мозъчните органоиди.

През 2013 г. учените демонстрираха, че стволовите клетки могат да се самоорганизират в триизмерни структури, подобни на мозъка. Тези органоиди се разпространиха бързо в биомедицинските изследвания, подпомагани все повече от устройствата "орган на чип", предназначени да имитират аспекти на човешката физиология извън тялото, пише "Science Alert".

Днес използването на невронна тъкан, получена от стволови клетки, е широко разпространено – от тестване на лекарства до изследвания в областта на развитието. Все пак невронната активност в тези модели остава примитивна, далеч от организираните модели на активност, които са в основата на когнитивните функции или съзнанието в реалния мозък.

Макар че сложното поведение на мрежата започва да се проявява дори без много външна стимулация, експертите като цяло са съгласни, че настоящите органоиди не са съзнателни, нито близки до това.

"Органоидна интелигентност"

Тази област навлезе в нова фаза през 2022 г., когато базираната в Мелбърн компания Cortical Labs публикува широко отразявано проучване, показващо, че култивирани неврони се научават да играят Pong в затворена система.

Статията привлече силно вниманието на медиите – не толкова заради самия експеримент, колкото заради използването на израза "въплътена чувствителност". Много невролози заявиха, че този израз преувеличава възможностите на системата, като го определиха като подвеждащ и етично небрежен. Година по-късно консорциум от изследователи въведе по-широкия термин "органоидна интелигентност". Той е запомнящ се и медийно привлекателен, но рискува да внуши, че има равнопоставеност с системите за изкуствен интелект, въпреки огромната разлика между тях.

Етичните дебати също изостават от технологията. Повечето рамки за биоетика се фокусират върху мозъчните органоиди като биомедицински инструменти, а не като компоненти на биохибридни изчислителни системи, пише "Science Alert".

Водещи изследователи в областта на органоидите призоваха за спешно актуализиране на етичните насоки, като отбелязаха, че бързото развитие на научните изследвания и дори комерсиализацията изпреварват управлението. Междувременно, въпреки новините на първа страница в "Nature", много хора все още не са наясно какво всъщност е "живият компютър".

Бързоразвиваща се изследователска и търговска среда

Компании и академични групи в САЩ, Швейцария, Китай и Австралия се състезават в създаването на биохибридни изчислителни платформи.

Швейцарската компания FinalSpark вече предлага отдалечен достъп до своите невронни органоиди. Cortical Labs се готви да пусне на пазара настолен биокомпютър, наречен CL1. И двете компании очакват клиенти извън фармацевтичната индустрия, включително изследователи в областта на изкуствения интелект, които търсят нови видове изчислителни системи. Академичните амбиции също нарастват. Екип от Калифорнийския университет в Сан Диего амбициозно предложи да се използват системи на базата на органоиди за прогнозиране на траекториите на нефтени разливи в Амазонка до 2028 г.

През следващите години ще се определи дали органоидната интелигентност ще трансформира изчислителната техника, или ще се превърне в краткотрайна любопитна новост. Към момента твърденията за интелигентност или съзнание не са подкрепени с доказателства. Днешните системи показват само проста способност да реагират и да се адаптират, а не нещо, което да прилича на по-висша когнитивна функция.По-непосредствената работа се фокусира върху последователното възпроизвеждане на прототипни системи, тяхното мащабиране и намирането на практични приложения за технологията.

Няколко екипа проучват органоидите като алтернатива на животинските модели в неврологията и токсикологията.

Една група е предложила рамка за тестване на влиянието на химикалите върху ранното развитие на мозъка. Други проучвания показват подобрено прогнозиране на мозъчната активност, свързана с епилепсията, чрез използване на неврони и електронни системи. Тези приложения са постепенни, но правдоподобни.

Малки системи, големи въпроси

Голяма част от това, което прави тази област толкова привлекателна – и тревожна – е по-широкият контекст. Докато милиардери като Илон Мъск преследват невронни импланти и трансхуманистични визии, органоидната интелигентност провокира дълбоки въпроси.

Какво се счита за интелигентност? Кога, ако изобщо, мрежа от човешки клетки може да заслужава морално внимание? И как обществото трябва да регулира биологичните системи, които се държат, в ограничена степен, като малки компютри?

Технологията все още е в начален стадий. Но нейната траектория подсказва, че разговорите за съзнанието, личността и етиката на смесването на жива тъкан с машини може да станат наложителни много по-рано от очакваното.

