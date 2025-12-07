"Гордеем се с него": В Кампос останаха възхитени от представянето на Никола Цолов във Формула 2

Силното представяне на Никола Цолов в последните два кръга от Формула 2 заслужи висока оценка от една от най-важните фигури в отбора на Кампос. Както е известно, младата ни надежда в моторните спортове завърши сезона във Формула 3 като вицешампион и заслужено бе повишен във второто ниво на най-елитната автомобилна надпревара за 2026 година. Веднага стана ясно, че Цолов ще направи следващата стъпка в кариерата си с отбора на Кампос Рейсинг.

Похвали за Цолов от шефа на Кампос

Няколко седмици по-късно от Кампос решиха да вкарат Цолов в болида още тази година. Тимът замени напускащия Пепе Марти с българина за последните две състезания от сезона - в Катар и Абу Даби. 19-годишният ни пилот не разочарова по никакъв начин, записвайки страхотни резултати, въпреки липсата на подготовка за тези серии. В дебютната си квалификация той успя да се класира на 7-о място. Това означаваше, че той ще стартира четвърти в спринтовото състезания. В последвалия спринт на писта "Лусайл" Цолов бе на крачка от подиума, но инцидент в последната обиколка го смъкна до 10-а позиция. В основната надпревара българинът финишира 7-и.

Фантастичното представяне на родния пилот продължи във финалното състезание за сезона. В Абу Даби той зае 9-а позиция в квалификацията, което означаваше, че ще започне втори в спринта. Наказание обаче го измести до 12-о място в неделя и 5-о в събота. Това обаче по никакъв начин не го демотивира, а напротив. Цолов бе безапелационен в спринта и си спечели място на подиума, пресичайки финалната прави на трета позиция. В основното състезание на пистата "Яс Марина" той остана извън Топ 10 - на 12-о място.

"Гордея се с Никола"

Изявите на Цолов в дебютните му две състезание не останаха незабелязани от собственика и шеф на Кампос Рейсинг Адриан Кампос-младши. Той похвали 19-годишния пилот за свършената работа и заяви, че се гордее с напредъка му: "Знаехме, че имаме темпо да се представим силно, срамота е, че Никола получи наказание, защото смятам, че той можеше да се бори поне за второто място. Можехме да вземем двойна победа в спринта, но направихме добър старт и с двете коли и се възползвахме от това. Никола постоянно се учи и подобрява представянето си. Той е единственият от новите пилоти, които се включиха за последните два кръга този сезон, който е в челото и се бори с лидерите на колоната. Много се радвам за него и се гордея със сезона, който направи той с нас."

ОЩЕ: Никола Цолов е №1 за изминалия сезон във Формула 3 по призови позиции