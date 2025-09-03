4 септември: Какъв църковен празник е, традиции, обичаи и забрани

Утре, 4 септември, е денят на православния календар в памет на светия мъченик Вавила, епископ на Антиохия и на св. пророк и боговидец Моисей. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

История на празника на 4 септември

Свети Вавила е бил епископ на Антиохия (днешна Сирия) в средата на III век. По време на управлението на император Декий (249–251) в града се е състоял голям празник в чест на езическите богове. Свети Вавила, докато е бил в храма, се е молил за паството си и го е учил смело да понася всички изпитания за вярата си в Христос. Императорът, след като научил за това, решил да влезе в храма, но свети Вавила излязъл да го посрещне и не му позволил да влезе, като отказал да се поклони на езическите богове. Това предизвикало гнева на императора и той заповядал да изгорят християнския храм.

Свети Вавила бил заловен, измъчван и екзекутиран заедно с трима младежи: Урбан, Прилидиан, Еполоний и майка им Христодула. Тяхното мъченичество станало свидетелство за непоколебимата им вяра в Христос.

Светият пророк Моисей е бил изключителна библейска фигура, законодател и водач на израилтяните. Той е роден в Египет около 1570 г. пр.н.е. в семейство от племето на Леви. Следвайки заповедта на фараона да убива еврейски бебета, майката на Моисей го слага в кошница и го изоставя на брега на река Нил. Там дъщерята на фараона го намира и го отглежда като свое собствено дете. Моисей получава египетско образование и става силен на слово и дело.

След като убива египтянин, който бие евреин, той бяга в Мадиам, където се жени за Сепфора. Бог му се явява в горящ трънен храст и го призовава да се върне в Египет, за да изведе израилтяните от робство. Моисей се завръща в Египет, където с помощта на Божиите чудеса и знамения повежда народа през Червено море в пустинята. На планината Синай той получава Десетте заповеди от Бога, които стават основа на моралния закон за израилтяните. Той повежда народа през пустинята към обещаната земя, но самият той не влиза в нея, умирайки на планината Нево.

Забрани за 4 септември

На 4 септември, както и на всеки друг ден, Църквата призовава за отхвърляне на кавги, обидни думи, отмъщение, клюки и клевети, осъждане на другите, завист, алчност и отчаяние. На този ден не бива да се отказва подкрепа на нуждаещите се; напротив, трябва да се протегне ръка и да се прояви милост.

Традиции на 4 септември

Според народното поверие на този ден къщата трябва да се обиколи със светата икона на Божията майка „Горещ храст“ - вярва се, че ако в дома избухне пожар пламъците ще се отдръпнат, без да причинят вреда.

Денят трябва да се прекара в смирение и молитва към Бога.

