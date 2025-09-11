Дийпак Чопра разкри 7 духовни закона за изпълнение на желанията

„Върху каквото и да фокусирате вниманието си, придобива огромна сила в живота ви. И обратно, ако спрете да обръщате внимание на определени неща, те изчезват и се унищожават.“

С други думи, ако отдавате твърде голямо значение на нещо или някого, ставате зависими от него . А ако махнете с ръка и подминете, това „нещо“ не е ваша работа. В книгата си „Седемте духовни закона на успеха: Как да сбъднете мечтите си“ Дийпак Чопра пише, че успехът и щастието всъщност са синоними.

Как да повишите вибрациите си, за да привлечете изобилие в живота си

Когато знаем как да си поставяме цели и лесно да ги постигаме, а след това изпитваме удовлетворение от това, това е истинското щастие . Д-р Чопра многократно е казвал, че много хора свързват щастието с богатството. Например, ако имах много пари, щях да живея страхотен живот ... И това е отчасти вярно. Дийпак обаче категорично не е съгласен с общоприетото мнение, че само нечестен и жесток човек може да стане богат - и много от нас имат точно такова отношение към богатите хора.

Още: Не си отмъщавайте: 5 причини, поради които мъдрите хора оставят кармата да се погрижи за нещата

Чопра е убеден, че благополучието е състояние на доброта, мир и че то идва при тези, които знаят как да извличат радост от живота, а не да се стресират от малки неща.

В книгата си Чопра предлага специален, духовен път към успеха и изобилието .

Първият закон: Търсете силата в себе си

„Никакво количество статус, власт или позиция няма да ви даде силата, от която се нуждаете, за да постигнете това, което искате“, казва Чопра. „Силата ще изчезне и ще останете без нищо.“ Но ако се научите да откривате силата в себе си, вашият успех няма да зависи от външни обстоятелства.

Още: Пълнолуние на 7 септември - ритуал за сбъдване на желания

Чопра съветва да се практикува медитация, тишина и неосъждане, липса на осъждане (освобождаване от критиките на другите хора и оценяване на всяка ситуация от позицията на добра или лоша). Вижте кои 3 въпроса ви съветва д-р Чопра да си зададете, когато е трудно .

Втори закон: Ако искаш да получиш, дай

Вселената е в хармония, така че ако искате да получите нещо от света, трябва да започнете да давате, за да освободите място за него в живота си , казва д-р Чопра.

Вселената функционира чрез динамиката на обмена. Нищо не е неподвижно. Тялото ви е в постоянно движение и в постоянен обмен с тялото на вселената, казва Чопра. Колкото повече давате, толкова повече ще получавате, тъй като поддържате изобилието на вселената да циркулира в живота ви.

Още: Сложете дафинови листа на тези 4 места и очаквайте дъжд от пари

Ако мечтаете за богатство и успех, започнете да помагате на други хора, животни, на света около вас с радост и безкористност. И не очаквайте нищо в замяна, просто правете добро, давайте на другите хубави думи, изпращайте им хубави мисли, карайте ги да се усмихват и повишете нивото си на щастие.

Трети закон: Посейте семената на щастието

В живота получаваме точно това, което избираме . Например, ако жена на опашката започне да спори с вас, вие правите избор: или да спорите с нея и да получите още по-голям поток от негативизъм, или да се опитате да я успокоите и да прекратите конфликта. Правим избор да се тревожим за цените или да се опитаме да намерим допълнителен източник на доходи...

Във всяка ситуация Дийпак Чопра съветва да „посеете семената на радостта и позитивизма“, за да пожънете такива плодове по-късно.

Още: Само 1 минута на ден – два лесни начина Вселената да сбъдне желанията ви!

Четвърти закон: Използвайте принципа на най-малкото усилие

Приемайте ситуациите такива, каквито са, без да се опитвате да ги променяте, учи Дийпак Чопра. Не обвинявайте никого за проблемите си - нито страната, нито съпруга/съпругата си, нито децата или родителите си. Поемете отговорност за живота си. Гледайте на всеки неприятен човек или ситуация като на свой учител.

Научете се да приемате дадеността и да решавате проблемите по най-добрия възможен начин. Откажете се от желанието да убеждавате другите хора в своята гледна точка. Накратко, опитайте се да бъдете гъвкави във всичко и не се съпротивлявайте на света, тогава животът ще стане много по-лесен.

Петият закон: Използвайте силата на вниманието и намерението

Още: Мощен ритуал за сбъдване на желания по новолуние

Можете да проявите събитията и нещата, които искате в живота, като се съсредоточите върху едно желание и си поставите ясно намерение, казва Чопра. Трябва да знаете какво конкретно искате , да се съсредоточите върху целта и спокойно да си поставите намерението да я постигнете и тогава ще я получите.

Единствената предпазна мярка е, че трябва да използвате намерението си в полза на човечеството, казва лекарят и предупреждава: ако имате нещо наум, не го споделяйте с другите, докато не му дойде времето .

Шестият закон: Не се привързвайте към резултата

Ако сте си пожелали нещо и възнамерявате да го изпълните, не се привързвайте към резултата . Помислете какво искате и продължете да живеете, сякаш нищо не се е случило . Не насилвайте изпълнението на желанието. Тогава желанието ще се сбъдне в точния момент и във формата, която ще бъде най-благоприятна за вас. Вижте 3-те даоистки закона за щастие .

Още: Ако искате нещо хубаво да ви се случи, не го споделяйте дори и с близките си

Седми закон: Намерете своята цел

Целта е планът за света, който е заложен в главата ви при раждането , вашата мисия на Земята. Грубо казано, вашият основен талант .

Ако всички ваши желания са свързани с изпълнението на вашата съдба, тогава те ще се изпълнят по-бързо.