Изхвърлиха камили от конкурс за красота заради ботокс

Скандал избухна на годишен конкурс за красота сред камилите в Оман, 20 участнички бяха дисквалифицирани за използване на ботокс. По време на проверка съдиите открили, че камилите са били подложени на забранени козметични процедури за подобряване на външния им вид преди състезанието, съобщи "Дейли мейл".

Конкурсите за красота - почитани в Персийския залив

Конкурсите за красота сред камилите са от голямо културно значение в страните от Персийския залив и привличат хиляди животни, чиито собственици се състезават за награди за милиони долари. Желаейки да подобрят шансовете си, някои собственици прибягнали до хитрост, използвайки инжекции с ботокс, за да увеличат устните, носовете и челюстите на животните, инжектирайки силикон в гърбицата им и използвайки хормони за изграждане на мускулна маса. Развъждането на камили е мащабна индустрия в региона.

Това не е първият път, когато животни са дисквалифицирани за "инжекции за красота": през 2021 г. на изложение в Саудитска Арабия бяха открити над 40 камили, които са били инжектирани с ботокс. Организаторите на фестивала "Омански клуб на камилите" заявиха решимостта си да спрат всички актове на фалшификация и измама и обещаха да наложат строги санкции на нарушителите.

Източник: БГНЕС