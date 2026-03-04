ИТН отиват в земеделското министерство да търсят Христанов: Искат му оставката (ВИДЕО)

"Има такъв народ" настояват за оставката на министъра на земеделието Иван Христанов и ще отидат в Министерството на земеделието да проведат изслушване с него, което не се състоя в парламента. От партията на Слави Трифонов искаха изслушване на Христанов за кадровите му назначения, тъй като те твърдят за компрометирани хора в екипа му. Станислав Балабанов акцентира на Ангел Мавровски от кабинета на министъра, който по данни на ИТН е заличен от регистъра като ветеринарен лекар, както и на пиарката му Десислава Николова, която по думите му била задържана с амфетамини ноември 2025 г.

"С цялата си парламентарна група отиваме в Министерство на земеделието, за да се опитаме да изслушаме Христанов, което не се случи в пленарна зала. Използвам за пореден път да призова президента Йотова да му поиска оставката", заяви още Балабанов.

Препоръките на ИТН към Христанов

ИТН нарекоха Иван Христанов "тиктокър", като му препоръчаха да си отвори профил в OnlyFans.

В платформата изпълнители могат да споделят снимки и видеа с последователите си срещу месечен абонамент, като често има и съдържание, което е с еротичен контекст.

Ситуацията в Близкия изток

ИТН е загрижена за това как ще се справи България с евентуален мигрантски натиск. Те са за провеждане на Консултативен съвет по национална сигурност при президента.

"Отидете и попитайте министъра на отбраната и Надежда Нейнски, които миналата седмица излъгаха за ситуацията в Иран", заяви още Тошко Йорданов. ОЩЕ: Иван Христанов коментира продажбата на хижа “Петрохан“